90 لاعباً في بطولة مدارس «العين للشطرنج»



أبوظبي (الاتحاد)

نظّم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة المدارس في منطقة العين، ضمن جهوده المتواصلة لنشر لعبة الشطرنج وتعزيز حضورها في البيئة المدرسية، في صالة مدرسة المدار الدولية، بمشاركة 16 مدرسة و90 لاعباً ولاعبة، وبهدف ترسيخ ثقافة الشطرنج بين الطلبة واكتشاف المواهب الواعدة لضمّها إلى صفوف النادي.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من طلبة مدارس مدينة العين، إلى جانب مشاركة 8 لاعبين من أصحاب الهمم، في تأكيد واضح على حرص النادي على دعم الدمج المجتمعي، وإتاحة الفرصة أمام جميع الفئات للمشاركة في الأنشطة الرياضية والذهنية.

وتولى إدارة وتحكيم المنافسات طاقم تحكيم برئاسة الحكم الدولي أحمد النعيمي، وعضوية المدربين خالد الجلدة، وائل حسن، وأريج رياض، وسط أجواء تنافسية منظمة ومستويات فنية عكست التزام اللاعبين والانضباط العالي. كما جرى تجهيز قاعة البطولة بصورة احترافية أسهمت في توفير بيئة إيجابية ومحفّزة للطلبة المشاركين.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز اللاعب عمر محمد سعيد بالمركز الأول، وحلول آدم محمود صبري في المركز الثاني، فيما جاء طارق أسامة إسماعيل في المركز الثالث، بعد منافسات قوية امتدت على مدار 7 جولات.

من جهتها، أعربت سناء ثابت، مديرة مدرسة المدار الدولية، عن فخر المدرسة باستضافة البطولة، مؤكدة أن الحدث يمثّل إضافة تربوية نوعية تسهم في تنمية الذكاء والمهارات الذهنية لدى الطلبة، ويتماشى مع رسالة المدرسة في دعم التعليم المتكامل. وقالت إن البطولة تعزّز مهارات التفكير الناقد، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرار، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والاحترام الرياضي، مشيدةً بتعاون المدارس المشاركة في تنظيم حدث يليق بمواهب مدينة العين.

وأشرفت على تنظيم البطولة المنسقة الفنية للنادي زينب المعمري، في إطار رؤية نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية الرامية إلى الاستثمار في المواهب الناشئة، وبناء قاعدة مستقبلية قوية للعبة في مدينة العين.