الرياضة

«فريق الصيرمي» يحصد الرمز في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«فريق الصيرمي» يحصد الرمز في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
19 يناير 2026 19:01

 
أبوظبي (وام)
تواصلت منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها التاسع، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بأبوظبي، وحقق الصقر «مشاكل»، لفريق الصيرمي، المركز الأول في شوط الرمز للعامة ملاك مفتوح - فئة جير تبع فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر «البطل»، لراشد سعيد علي بن سرود المنصوري، وجاء ثالثاً الصقر«8»، لفريق الصيرمي أيضاً.
وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح - جير تبع فرخ، عن فوز الصقر «تي 27»، لفريق الصيرمي بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر «رياح»، لفريق «آر بي جيه»، وثالثاً الصقر «هدّاف»، لراشد سعيد علي بن سرود المنصوري.
وتصدّر الصقر«تي 206»، لفريق الصيرمي، الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح - جير تبع فرخ، وجاء ثانياً الصقر«22»، لفريق الصيرمي أيضاً، وثالثاً الصقر «غارة»، لراشد سعيد علي بن سرود المنصوري.
وتألق الصقر «مرشح»، لفريق ميدان، وفاز بالمركز الأول لفئة العامة مفتوح جير تبع- جرناس، وجاء ثانياً الصقر«الشاعر»، لراشد سعيد علي بن سرود المنصوري، وثالثاً الصقر«160»، لفريق دبي.
وشهد الشوط الثاني في فئة العامة مفتوح - جير تبع جرناس فوز الصقر«221122»، لفريق دبي، وجاء ثانياً الصقر«الشهم»، لراشد سعيد علي بن سرود المنصوري، وثالثاً الصقر «تي دي»، لفريق ميدان. 

