ديوكوفيتش «المئوي» يصعد إلى الدور الثاني في أستراليا

ملبورن (د ب أ)

استهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بطل أولمبياد باريس في فردي الرجال، مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بطريقة مبهرة في ظهوره الحادي والعشرين في ملبورن بارك، حيث حقق فوزاً ساحقاً على الإسباني بيدرو مارتينيز بنتيجة 6/3 و6/2 و6/2 اليوم الاثنين في الدور الأول.

واحتاج النجم البالغ من العمر 38 عاماً إلى ساعتين فقط على ملعب "رود لافر أرينا" ليحسم انتصاره 100 في القرعة الرئيسية للبطولة، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز بعد منافسه التاريخي، السويسري روجيه فيدرر، كما عادل ديوكوفيتش إنجاز فيدرر وفليسيانو لوبيز بالمشاركة في 81 بطولة جراند سلام.. وظهر ديوكوفيتش، المصنف الرابع عالمياً، بحالة بدنية وفنية رائعة في أول مباراة رسمية له منذ نوفمبر من العام الماضي، حيث لم يمنح منافسه الإسباني أي فرصة لكسر الإرسال طوال اللقاء، مسجلاً 49 ضربة ساحقة مقابل 21 خطأ غير مقصود فقط.

وبدأت المباراة بسيطرة مبكرة من ديوكوفيتش الذي كسر إرسال بيدرو مارتينيز في الشوط الثاني، وحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6 /3، وفي المجموعة الثانية، واصل "الإعصار الصربي" تفوقه وفاز بها بنتيجة 6/2 بعد أن خسر نقطة واحدة فقط على إرساله.

أما في المجموعة الثالثة، فقد اكتسح ديوكوفيتش منافسه بانتزاع 20 نقطة من آخر 24 نقطة.

ويلتقي ديوكوفيتش في محطته القادمة اللاعب الإيطالي الصاعد من التصفيات فرانشيسكو مايستريلي، المصنف 141 عالمياً.

وقال اللاعب المتوج بـ 24 لقباً في بطولات الجراند سلام "ماذا يمكنني أن أقول؟ لقد أعجبني وقع الكلمة، لقب مئوي يبدو جميلاً جداً، إنه شعور رائع". ويمتلك ديوكوفيتش الآن سجلاً يبلغ 100 فوز مقابل 10 هزائم في أستراليا المفتوحة، كما يمتلك 102 انتصار في ويمبلدون و101 انتصار في رولان جاروس، وهو يطمح الآن لتحقيق 6 انتصارات إضافية للانفراد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجاً ببطولات الجراند سلام برصيد 25 لقباً، مؤكداً أن "صناعة التاريخ تمثل حافزاً كبيراً له". وأضاف النجم الصربي "أدائي اليوم كان رائعاً بكل تأكيد، ولا يمكنني الشكوى"، معتبراً أن هذا الفوز "يرسل إشارة صحيحة، ليس لنفسي فقط بل لجميع المنافسين". وفضل ديوكوفيتش عدم خوض بطولات قبل أستراليا المفتوحة للتركيز على استعادة اللقب الكبير الذي غاب عنه منذ 2023، خاصة وأنه وصل لنصف نهائي جميع البطولات الكبرى في 2025، لكنه لم يتمكن من كسر هيمنة كارلوس ألكاراز ويانيك سينر على الألقاب الكبرى في العامين الأخيرين.