تأزم موقف «النواخذة» بعد «السباعية» والمحصّلة 9 نقاط



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

تعقّد موقف فريق دبا في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، عقب الخسارة الثقيلة التي تعرّض لها أمام شباب الأهلي بسبعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وتُعد هذه الخسارة هي الأكبر لدبا في الموسم الحالي، حيث شهدت المباراة ظروفاً صعبة على الفريق بعد طرد لاعبين اثنين، ما أثّر بشكل مباشر على توازن الأداء وأتاح للمنافس فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد دبا الفجيرة عند 9 نقاط، حصدها من فوزين و3 تعادلات مقابل 8 خسائر، ليزداد موقف الفريق تعقيداً مع اقتراب نهاية الدور الأول، ما يضع الجهازين الفني والإداري أمام تحدٍّ كبير لإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح المسار في الجولات المقبلة، بحثاً عن تحسين النتائج والابتعاد عن مراكز مؤخرة الترتيب.