دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يسعى لتحطيم رقمين قياسيين ضد إنتر ميلان



معتز الشامي (أبوظبي)

قد يكتب أرسنال فصلين جديدين في تاريخه الكروي الأوروبي خلال مباراته المرتقبة مع إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

بعد أن حصد 18 نقطة من أصل 18 ممكنة في منافسات موسم 25-2026 حتى الآن، يتوجه المدفعجية إلى سان سيرو، وهم مطمئنون إلى أن نتيجة المباراة قد لا تؤثر على تأهلهم إلى دور الـ16.

وبفضل فوزه الساحق 3-0 على كلوب بروج في الجولة السادسة، يتقدم أرسنال بفارق 6 نقاط عن كل من أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثامن وليفربول صاحب المركز التاسع، قبل جولتين فقط من نهاية مرحلة الدوري، ما يعني أنه يحتاج نقطة واحدة فقط من مباراتيه الأخيرتين لضمان التأهل إلى دور الثمانية.

وإذا لم يتحقق ذلك مساء اليوم الثلاثاء، فسيكون فريق أرتيتا المرشح الأوفر حظا للفوز على كيرات ألماتي الكازاخستاني، على أرضه، في الجولة الثامنة، لكن لديه حافزين إضافيين لإسقاط إنتر هذه المرة.

ويسعى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أولا إلى الثأر لهزيمته 1-0 أمام النيراتزوري، في دور المجموعات من الموسم الماضي، حيث حسمت ركلة جزاء هاكان تشالهانوجلو المباراة لصالح الفريق الذي حل وصيفا للبطولة في نهاية المطاف.

وإضافة إلى ذلك، إذا تمكن أرسنال من هزيمة فريق كريستيان تشيفو، على ملعب سان سيرو، فسيكون قد حقق 7 انتصارات متتالية في أي بطولة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الجانرز قد حطموا بالفعل رقمهم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في دوري أبطال أوروبا بـ6 انتصارات متتالية هذا الموسم، متغلبين على أتلتيك بلباو، وأولمبياكوس، وأتلتيكو مدريد، وبايرن ميونيخ، وكلوب بروج، وسلافيا براج في طريقهم إلى قمة مرحلة الدوري، والآن، بإمكان فريق أرتيتا تسجيل رقم قياسي قاري جديد للأندية على ملعب سان سيرو، مع أنه سيحتاج إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق أمام أصحاب الأرض، حيث تلقى إنتر ميلان هزيمتين أمام أتلتيكو مدريد وليفربول في آخر مباراتين له في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق الذي وصل إلى نهائي موسمي 2022-2023 و2024-2025 لم يسبق له أن خسر 3 مباريات متتالية في البطولة، ومع ذلك، يواجه الفريق الإيطالي الآن أرسنال الذي فاز في جميع مبارياته العشر الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، منذ هزيمته أمام إنتر في سان سيرو موسم 2024-2025.

واستندت هيمنة أرسنال على الدوري الإنجليزي الممتاز والساحة القارية إلى حد كبير على دفاعه الصلب، حيث لم يستقبل سوى هدف واحد فقط في دور الدوري لموسم 2025-2026، وهو أقل عدد من الأهداف في البطولة. ويأتي إنتر ميلان في المرتبة الثانية من حيث الدفاع بأربعة أهداف.

يعد رصيد أرسنال من الأهداف (17 هدفا) أقل من بوروسيا دورتموند (19 هدفا)، وباريس سان جيرمان (18 هدفا)، وبايرن ميونيخ (18 هدفا)، لكن النادي اللندني بات على بعد هدف واحد فقط من تحقيق إنجاز تاريخي آخر.

وفي الواقع، سيكون هدف أرسنال القادم في دوري أبطال أوروبا هدفه رقم 400 في تاريخ البطولة، وسيصبح بذلك الفريق الحادي عشر الذي يحقق هذا الإنجاز، وسجل كل من ريال مدريد، وبايرن ميونيخ، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة، وبنفيكا، ويوفنتوس، وليفربول، وميلان، وبورتو، وآياكس، 400 هدف على الأقل في دوري أبطال أوروبا على مر السنين؛ ويتصدر ريال مدريد القائمة برصيد 1117 هدفا.