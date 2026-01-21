الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«هيت» يطيح «كينجز» في «السلة الأميركي»

«هيت» يطيح «كينجز» في «السلة الأميركي»
21 يناير 2026 10:32

واشنطن (أ ب)
سجَّل بام أديبايو 25 نقطة، وأضاف نورمان بويل 22 نقطة، ليقودا فريق ميامي هيت للفوز على ساكرامنتو كينجز 130/ 117، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وفاز هيت بثلاث مباريات من آخر خمس مباريات. وسجل أندرو ويجينز 19 نقطة، فيما سجل بيلي لارسون 16 نقطة ومرّر تسع تمريرات حاسمة. وسجل سيموني فونتيتشيو 15 نقطة، بعدما شارك من على مقاعد البدلاء من خمس رميات ثلاثية.
وخسر كينجز مباراتين متتاليتين، بعدما حقق الفوز بأربع مباريات متتالية. وسجل ديمار ديروزان 23 نقطة، فيما أضاف راسل ويستبروك 22 نقطة. وأضاف ماليك مونك 18 نقطة، فيما سجل ديلان كاردويل 12 متابعة.
وفي بقية المباريات، فاز فينيكس صنز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116/ 110، وشيكاغو بولز على لوس أنجلوس كليبرز 138/ 110، وهيوستن روكتس على سان أنطونيو سبيرز 111/ 106.
كما فاز يوتا جاز على مينيسوتا تمبرولفز 127/ 122، وتورنتو رابتورز على جولدن ستيت واريورز 145/ 127، ولوس أنجلوس ليكرز على دنفر ناجتس 115/ 107.

