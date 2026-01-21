«معدل الـ1.5» ينعش عودة صلاح إلى فريق سلوت

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف أولمبيك مارسيليا نظيره ليفربول، مساء الأربعاء، على ملعب فيلودروم، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/ 26.

ويدخل الفريق الفرنسي المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في منطقة التأهل، بينما يدرك الفريق الإنجليزي أن الفوز قد يدفعه إلى المراكز الثمانية الأولى ويجنّبه التأهل للأدوار الإقصائية.

ويمتلك مدرب مارسيليا روبرتو دي زيربي سجلاً مميزاً أمام ليفربول على أرضه. فخلال فترة تدريبه لبرايتون، واجه الريدز مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أميكس، ولم يخسر أياً منهما (فوز وتعادل).

ومع ذلك، تتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فوز ليفربول على الفريق الفرنسي بنسبة 46.8%، بينما تبلغ احتمالية فوز مارسيليا 28.6%، وتصل نسبة التعادل إلى 24.6%.

ويخوض مارسيليا سلسلة من 30 مباراة في دوري أبطال أوروبا دون تعادل (8 انتصارات و22 هزيمة)، بينما لم يتعادل ليفربول في أي من مبارياته الـ27 الأخيرة (19 انتصاراً و8 هزائم). وهما أطول سلسلتين دون تعادل في تاريخ البطولة.

لكن ليفربول كان الأفضل في هذه المواجهة، حيث خسر مارسيليا مبارياته الثلاث الأخيرة في دوري الأبطال أمام ليفربول، وكان آخرها في دور المجموعات لموسم 2008-2009 (فوز 2-1 على أرضه، وخسارة 1-0 خارج أرضه).

ومع ذلك، لم يَفُز ليفربول إلا في مباراة واحدة من آخر 6 مباريات خاضها خارج أرضه أمام فرق فرنسية في جميع المسابقات (تعادلان و3 هزائم)، وكان ذلك عبر الفوز بنتيجة 1-0 على باريس سان جيرمان في آخر زيارة له في مارس 2025، وأنهى فوز مارسيليا 2-1 على نيوكاسل، في نوفمبر، سلسلة من 12 مباراة دون فوز أمام الفرق الإنجليزية في جميع المسابقات (3 تعادلات و9 هزائم).

وكانت آخر مرة فاز فيها على فريقين مختلفين من الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الموسم الأوروبي في موسم 2003-2004، عندما تغلّب على نيوكاسل وليفربول في كأس الاتحاد الأوروبي.

لكن هل تنعش عودة صلاح فريق سلوت؟.. يُعد صلاح أحد اللاعبين القادرين على منح ليفربول تلك اللمسة الحاسمة، وهو المرشح بقوة للعودة إلى صفوفه بعد أن قاد منتخب مصر إلى المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، حيث سجل 4 أهداف في 6 مباريات.

منذ رحيل صلاح للمشاركة مع منتخب مصر، لم يسجل ليفربول سوى 9 أهداف في 6 مباريات في جميع المسابقات بمعدل 1.5 هدف لكل مباراة. وكان ليفربول، خلال تلك الفترة، في المركز التاسع مناصفة مع ليدز وبيرنلي، وأقل من وولفرهامبتون (12 هدفاً).

ويحتاج اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً إلى هدفين فقط للوصول إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بذلك اللاعب الحادي عشر في تاريخ البطولة، الذي يحقق هذا الإنجاز.