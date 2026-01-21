الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيلينجهام: ريال مدريد سيعود بالحب لا بصافرات الاستهجان

بيلينجهام: ريال مدريد سيعود بالحب لا بصافرات الاستهجان
21 يناير 2026 12:13

مدريد (أ ف ب)
قال لاعب وسط ريال مدريد الإسباني جود بيلينجهام، إن الجماهير تحتاج إلى إظهار «الحب» لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور وبقية الفريق من أجل استخراج أفضل ما لديهم، بعدما اكتسح النادي الملكي موناكو الفرنسي 6-1 في دوري أبطال أوروبا.
وقدّم فينيسيوس واحداً من أفضل عروضه هذا الموسم، مسجّلاً هدفاً ومسهماً بشكل مباشر في ثلاثة أهداف أخرى، بعد أيام قليلة من صافرات الاستهجان التي تعرّض لها من جماهير ريال مدريد خلال مباراة في الدوري الإسباني ضد ليفانتي.
وأبدى المشجعون غضبهم من فينيسيوس وبيلينجهام على وجه الخصوص، ومن الفريق عموماً، عقب سلسلة من النتائج الباهتة أدت إلى إقالة المدرب شابي ألونسو وخروج ريال مدريد من كأس الملك.
وقال بيلينجهام لقناة «تي إن تي سبورتس»: «(فينيسيوس) كان حاداً للغاية، وخطيراً في كل مرة يلمس فيها الكرة، وصنع الكثير من الفرص».
وأضاف الدولي الإنجليزي «أعتقد أنه لاعب يتألّق عندما يشعر بالحب. ويمكنكم رؤية ذلك اليوم عندما تغيّر الجو العام نحوه. يرتقي مستواه بشكل هائل وتصبح مشاهدته واللعب إلى جانبه أكثر متعة.. أعتقد أن الضغط الذي تسببه الصافرات يؤثر على اللاعب، لكنه يبدو الآن متحررا قليلاً من تلك القيود، ونأمل أن يستمر على هذا النحو».
بدوره، قال المدرب الجديد لريال مدريد، ألفارو أربيلوا، إنه «سعيد جداً» من أجل فينيسيوس جونيور الذي حظي بوقفة تقدير من جماهير ملعب سانتياغو برنابيو، بعد الفوز العريض على موناكو.
وقال عن جناحه البرازيلي: «أنا سعيد جداً من أجله لأنه يستحق ذلك. يستحق احتضان جميع زملائه له، ويستحق تحية برنابيو».
وأضاف المدرب «لم أقل له شيئاً آخر سوى أننا بحاجة إليه بنسبة 100%، وأنه سيكون لاعباً مهماً جداً. أريده سعيداً ومركزاً على لعبه. أريد أن يستمتع، وأن يعرف أن لديه ثقتي الكاملة ليُظهر كرة القدم التي يمتلكها، بل يكاد يكون مُلزماً بإطلاق كل السحر الذي لديه».
واعتبر أربيلوا، الذي خلف شابي ألونسو في 12 يناير الماضي، أن ريال مدريد يُعد أحد المرشحين في دوري الأبطال.
وقال: «أعتقد أن ريال مدريد هو دائماً المرشح للفوز بكل شيء، أينما تكون المنافسة. هناك فرق عظيمة وما زال الطريق طويلاً، لكنه ريال مدريد، وسيظل دائماً المرشح الأول في هذه البطولة».
وقال بيلينجهام إن اللعب في الفوز على ليفانتي 2-0 يوم السبت وسط توتر مع الجماهير كان تجربة صعبة بالنسبة له.
وأوضح: «لطالما قلت إن الجماهير تدفع المال، وتعمل طوال الأسبوع، وتوفّر المال لتأتي لمباريات ريال مدريد لدعمنا. ومن حقهم قول ما يريدون. (لكن) لا أعتقد أن ذلك مفيد دائماً للفريق أو للأفراد. ومن تجربتي الآن، أعلم أنه ليس أفضل شعور في العالم، لكن بالطبع يحق لهم إبداء آرائهم».

أخبار ذات صلة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
سلوت: الفوز على مارسيليا خلّصنا من الضغوط
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
جود بيلينجهام
فينيسيوس جونيور
آخر الأخبار
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
التعليم والمعرفة
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
اليوم 12:50
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اقتصاد
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اليوم 12:50
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©