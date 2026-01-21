أنديتنا تتسلح بالتفوق في قمم السوبر الإماراتي القطري

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار، مع إسدال الستار على منافسات الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة ختام الجولة الـ 13 والأخيرة من النصف الأول لموسم 2025-2026، إلى منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري، التي تنطلق غداً وعلى مدار 4 أيام، وتقام مبارياتها على ملاعب أبوظبي والعاصمة القطرية الدوحة.

وتشهد النسخة الثالثة من البطولة مشاركة أربعة أندية من الإمارات وقطر، في إطار تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الاتحادين، عبر أربع مباريات تُقام على مدار أربعة أيام، للتنافس على أربعة ألقاب مختلفة، هي، كأس السوبر، ودرع التحدي، ودرع السوبر، وكأس التحدي، في حدث كروي مرتقب يجمع نخبة أندية البلدين.

وتُفتتح المنافسات مساء الخميس 22 يناير، بإقامة مباراة كأس السوبر القطري الإماراتي، التي تجمع الغرافة القطري والشارقة الإماراتي على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة، وتنطلق المواجهة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتتواصل البطولة مساء الجمعة 23 يناير، بإقامة مباراة «درع التحدي الإماراتي القطري» بين الوحدة الإماراتي والدحيل القطري على استاد آل نهيان في أبوظبي، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما يشهد مساء السبت 24 يناير مواجهة السد القطري وشباب الأهلي الإماراتي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، للتنافس على لقب درع السوبر القطري الإماراتي.

وتُختتم منافسات النسخة الثالثة مساء الأحد 25 يناير، بلقاء الجزيرة الإماراتي والأهلي القطري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن مباراة كأس التحدي الإماراتي القطري.

وانطلقت بطولة السوبر الإماراتي القطري في نسختها الأولى موسم 2023-2024، حيث أُقيم «الحدث الذهبي الأول» كأس السوبر القطري الإماراتي، وجمع العربي القطري، بطل كأس أمير قطر 2022-2023، والشارقة الإماراتي، بطل كأس رئيس الدولة 2022-2023، وتُوّج العربي باللقب عقب فوزه 1-0.

وفي الحدث الذهبي الثاني من النسخة الأولى، تُوّج شباب الأهلي بلقب «درع السوبر الإماراتي القطري» بعد فوزه على الدحيل القطري، بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، بنتيجة 2-1، ليضيف «الفرسان» أول ألقابهم في البطولة.

وشهدت النسخة الثانية من السوبر الإماراتي القطري موسم 2024-2025، هيمنة كاملة لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تُوج شباب الأهلي بلقب درع التحدي القطري الإماراتي بفوزه على الريان القطري 3-1 في الدوحة، بينما حصد النصر لقب كأس السوبر الإماراتي القطري، بعد فوزه العريض على ضيفه قطر القطري 5-1 على استاد مكتوم.

كما عاد الوصل بلقب درع السوبر القطري الإماراتي من ملعب السد في الدوحة، عقب فوزه 1-0، فيما اختتم الوحدة الإنجازات الإماراتية بتتويجه بلقب كأس التحدي الإماراتي القطري، إثر فوزه على الوكرة القطري بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وإجمالاً، تُوّجت خمسة أندية بألقاب السوبر الإماراتي القطري خلال الموسمين الماضيين، يتقدمها شباب الأهلي بلقبين متتاليين، شملا درع السوبر الإماراتي القطري في 2024، ودرع التحدي القطري الإماراتي في 2025، إلى جانب ألقاب النصر، والوصل، والوحدة.

وتحظى بطولة السوبر الإماراتي القطري باهتمام جماهيري وإعلامي متزايد، لما تمثّله من منصة لتعزيز العلاقات الرياضية بين الإمارات وقطر، وفرصة لاحتكاك فني قوي بين أندية تمتلك تاريخاً حافلاً بالإنجازات محلياً وقارياً.

وتأتي النسخة الثالثة امتداداً لنجاح الشراكة الرياضية بين المؤسستين، وتجسيداً لعمق العلاقات الثنائية، وسط تطلعات جماهير كرة القدم الخليجية لنسخة استثنائية تعكس قوة المنافسة، وترسّخ التعاون المشترك في تطوير اللعبة وصناعة أحداث رياضية تليق بمكانة الإمارات وقطر على الساحة الرياضية.