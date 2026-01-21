الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

رُماتنا يكثّفون استعداداتهم للمشاركة في «الجائزة الكبرى» بالعين

رُماتنا يكثّفون استعداداتهم للمشاركة في «الجائزة الكبرى» بالعين
21 يناير 2026 17:00

 

دبي (الاتحاد)
عادت بعثة منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» إلى البلاد، قادمةً من العاصمة القطرية الدوحة، عقب مشاركتها في بطولة آسيا 2026 للرماية وتحقيقها الميدالية البرونزية، وحرص اللواء محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، على تهنئة رُماة منتخبنا، مشيداً بالإنجاز الذي تحقق، منوّهاً إلى أنه كان يتابع منافسات البطولة لحظة بلحظة، وأنه على ثقة في قدرات رماتنا وسعيهم للمنافسة الإيجابية بالبطولات الإقليمية والدولية.
وقال النيادي: النتائج الطيبة بداية جيدة وحافز لمزيد من الإنجازات، ونحن في اتحاد الرماية نعوّل على رماتنا في المستقبل القريب، وسوف ندعمهم ونقف إلى جانبهم لتطوير مستوياتهم في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يُسهم في رفع اسم وعَلم دولتنا الغالية خفاقاً في سماء البطولات.
من جانبه، أشاد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع للرماية، بأداء منتخبنا الوطني وبالمستوى الفردي المتميز لرُماتنا، مهنئاً اتحاد الرماية بما تحقق، ومؤكداً أن هذا الإنجاز هو أول الغيث، وثمرة لبداية تعاون مشترك يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ويترجم التطور الحضاري والرياضي الذي تشهده دولتنا الغالية.
أعرب الرامي الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، نجم منتخبنا الوطني، عن سعادته بما تحقق في بطولة آسيا، منوهاً إلى أن هذه النتيجة تمثّل دافعاً لمواصلة النجاحات والاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، التي يحتضنها نادي العين للفروسية والرماية والجولف خلال الفترة من 22 وحتى 31 يناير المقبل.
ضمّ منتخبنا في البطولة كلاً من الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، ويحيى سهيل المهيري، ووليد العرياني، وحلّ في المركز الثالث برصيد 251 طبقاً. وكان قاب قوسين أو أدني من الفوز بالميدالية الفضية التي كانت من نصيب المنتخب القطري الشقيق ورصيده 352 طبقاً.

