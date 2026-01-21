الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الشارقة والغرافة.. حوار برتغالي على لقب السوبر

جدية كاملة في تدريبات الشارقة استعداداً للقاء الغرافة (الاتحاد)
22 يناير 2026 00:59

علي معالي (أبوظبي)

يحلّ فريق الشارقة ضيفاً على الغرافة القطري، في 8 مساء اليوم، باستاد ثاني بن جاسم في الدوحة، بمباراة مرتقبة على لقب كأس السوبر الإماراتي القطري، حيث يدشّن الفريقان سلسلة اللقاءات الذهبية في السوبر الإماراتي القطري.
وتُقام المباراة بعقلية وخطط برتغالية، حيث يقود الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس، بينما يقود مواطنه بيدرو مارتينز الغرافة البرتغالي، لتحمل المواجهة تحدياً كبيراً بين «الملك» و«فهود» الغرافة وهو اللقب المعروف به الغرافة بالملاعب القطرية.
وتمثّل المباراة نافذة جديدة للملك الشرقاوي لاستعادة الثقة والعافية من جديد، مع مورايس، وهو الذي استعد بكتيبة من اللاعبين هدفهم العودة من الدوحة باللقب حتى يكون دافعاً للفريق في الفترة المقبلة، ويعتمد مورايس في هذه المباراة على مجموعة من لاعبيه البارزين ومنهم كايو لوكاس، فراس بالعربي، إيجور كورونادو، كمارا ولوان بيريرا، عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، ماجد راشد، وماجد سرور.
ورغم الترتيب الذي لا يليق بالشارقة في دوري أدنوك للمحترفين بتواجده في المركز العاشر برصيد 14 نقطة مع نهاية مباريات الدور الأول، فإن طموحات الفريق وجماهيره كبيرة باستعادة الثقة من خلال السوبر، حتى يدخل الفريق الدور الثاني من دوري أدنوك بقوة وثقة، لتحسين الوضع والصورة.
وفي المقابل وضع بيدرو مارتينز، اللمسات الأخيرة على تحضيرات الفريق لخوض هذه المواجهة المهمة، والتي تأتي في ظل حالة فنية ومعنوية جيدة يعيشها الفريق في ظل احتفاظه بصدارة جدول ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، وبالتالي يسعى الجميع إلى استغلال هذه الحالة من أجل مساعدة الفريق في حصد لقب السوبر وإسعاد جماهيره، التي ستتواجد بكثافة في المدرجات ومؤازرة اللاعبين.

الشارقة
نادي الغرافة
كأس السوبر الإماراتي القطري
