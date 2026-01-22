الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يوفنتوس يحجز مقعده في «ملحق الأبطال» بالفوز على بنفيكا

يوفنتوس يحجز مقعده في «ملحق الأبطال» بالفوز على بنفيكا
22 يناير 2026 08:21

تورينو(رويترز)
ضمن يوفنتوس لنفسه على الأقل مكاناً في ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على أرضه 2-صفر على بنفيكا، وهو فوزه الثالث على التوالي بفضل ‌هدفين في الشوط الثاني سجلهما كيفرين تورام ​وويستون ماكيني.
ورفع هذا الفوز ⁠رصيد ‌يوفنتوس إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب، بينما يحتل بنفيكا المركز 29 برصيد ست نقاط. ⁠وتتأهل الفرق الثمانية الأوائل إلى دور الستة ⁠عشر، بينما تخوض الفرق 16 التالية الملحق.
وبعد شوط أول متكافئ، تقدم أصحاب الأرض ​بعد 10 دقائق من الاستراحة، عندما شق تورام طريقه إلى منطقة الجزاء وصنع مساحة ليسدد كرة قوية في الزاوية السفلية للمرمى.
وضاعف يوفنتوس تقدمه بعد ​تسع دقائق عندما ‍تبادل ماكيني تمريرة رائعة مع جوناتان ديفيد قبل أن يسدد الكرة متجاوزاً الحارس أناتولي تروبين.
وحصل بنفيكا على فرصة للعودة ‍بركلة جزاء قبل تسع ⁠دقائق من نهاية المباراة، ​لكن فانجيليس بافليديس سقط وهو على وشك التسديد وأرسل كرته ​بعيداً عن المرمى.
ويخوض يوفنتوس مباراته خارج أرضه ‍أمام موناكو في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري يوم الأربعاء المقبل، بينما يحتاج بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو إلى الفوز ليحظى بأي فرصة للبقاء في ‌المنافسة عندما يستضيف ريال مدريد. 

