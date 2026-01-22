فليك يهنئ ليفاندوفسكي بعد تحطيمه رقم رونالدو

مدريد (د ب أ)

أعرب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن رضاه بأداء فريقه في المباراة التي فاز فيها 4/ 2 على سلافيا براج أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وأشاد فليك بقدرة الفريق على العودة في النتيجة بعد التأخر في مباراة صعبة وقوية بدنياً في دوري أبطال أوروبا. وقال فليك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «لم يكن الأمر سهلاً. الجو كان بارداً حقاً، وسلافيا فريق قوي بدنياً. قلت قبل المباراة إنها ستكون مباراة بدنية، وأن لديهم بعض اللاعبين الرائعين، ومن الصعب الدفاع ضدهم».

وأضاف: «أنا سعيد برد فعل الفريق وفي النهاية نستحق حصد النقاط الثلاث، خاصة بعد أن تحسّن أداؤنا كثيراً في الشوط الثاني».

وعلى مستوى الأفراد، قال فليك: «فيرمين كان جيداً جداً، وداني أولمو شارك كبديل وسجل هدفاً مهماً للغاية. ليفاندوفسكي لعب طوال المباراة وقاتل، من الرائع رؤية هذا». وبعد الهدف الذي سجله في مباراة أمس، أصبح ليفاندوفسكي أكبر لاعب يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا بعمل 37 عاماً و153 يوماً، وكان هذا الهدف هو رقم 106 لليفاندوفسكي بالبطولة، ولم يسجل أي لاعب أهدافاً أكثر منه باستثناء ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وبهذا الهدف، سجل ليفاندوفسكي أهدافاً في 39 فريقاً مختلفاً في دوري الأبطال، ليتخطى رقم رونالدو الذي سجل في 38 فريقاً مختلفاً، علماً بأن ميسي كان قد سجل في 40 فريقاً مختلفاً. وفي نهاية حديثه، تحدّث فليك عن المباراة الأخيرة في مرحلة الدوري بدوري الأبطال، وقال: «رأينا اليوم صعوبة بطولة دوري الأبطال. أهم شيء هو الفوز ويوم الأربعاء المقبل كل شيء سيتم تحديده، يجب أن نحصد النقاط الثلاث، ونرى ما سيحدث».