الأندية الأعلى دخلاً في العالم.. صدارة إسبانية وهيمنة إنجليزية

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبح ليفربول النادي الأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة، وفقاً لتحليل أجرته شركة ديلويت المالية عن موسم 2024/25، وفاز فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وحقق إيرادات بلغت 836 مليون يورو، أكثر من أي فريق إنجليزي آخر.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى أدنى مركز له على الإطلاق في النسخة التاسعة والعشرين من دوري ديلويت لكرة القدم الأكثر ربحاً. وكان يونايتد قد تصدر قائمة الأندية الأكثر ربحاً 10 مرات، آخرها عام 2017.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتراجع من المركز الرابع إلى الثامن بإيرادات بلغت 793 مليون يورو، رغم زيادة قدرها 22.5 مليون يورو بنسبة 3%.

ويتصدر ريال مدريد القائمة مرة أخرى برصيد 1.2 مليار يورو، رغم عدم فوزه بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني في الموسم الماضي، احتل برشلونة المركز الثاني، وعاد إلى المراكز الثلاثة الأولى لأول مرة منذ موسم 2019-20 بعد أن حقق 975 مليون يورو، رغم لعبه بعيدا عن ملعبه نو كامب في الموسم الماضي خلال تجديده.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث برصيد 861 مليون يورو، ويأتي باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في المركز الرابع برصيد 837 مليون يورو، وليفربول في المركز الخامس.

ويوجد 6 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن أفضل 10 أندية، و15 نادياً ضمن أفضل 30 نادياً، ولكن لأول مرة في تاريخ التقرير الممتد على مدى 29 عامًا، لم يحتل أي ناد من أندية البريميرليج المراكز الأربعة الأولى.

وتراجع مانشستر سيتي من المركز الثاني إلى السادس بإيرادات بلغت 829 مليون يورو، بانخفاض قدره 8.5 مليون يورو، وذلك بعد فشله في الفوز بأي لقب كبير للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

وتضم قائمة العشرة الأوائل من الأندية الإنجليزية الأخرى؛ أرسنال (822 مليون يورو) في المركز السابع، وتوتنهام (673 مليون يورو) في المركز التاسع، وتشيلسي (584 مليون يورو) في المركز العاشر.

أستون فيلا (450 مليون يورو) في المركز الرابع عشر، ونيوكاسل يونايتد (400 مليون يورو) في المركز السابع عشر، ووستهام يونايتد (276 مليون يورو) في المركز العشرين. ويكمل برايتون، وإيفرتون، وكريستال بالاس، وبورنموث، وولفرهامبتون، وبرينتفورد قائمة الثلاثين الأوائل.

قائمة الأندية الأعلى إيرادات في الموسم الماضي (قائمة ديلويت لأفضل الأندية ربحا في كرة القدم)

1. ريال مدريد: 1.161 مليار يورو

2. برشلونة: 974.8 مليون يورو

3. بايرن ميونيخ: 860.6 مليون يورو

4. باريس سان جيرمان: 837 مليون يورو

5. ليفربول: 836.1 مليون يورو

6. مان سيتي: 829.3 مليون يورو

7. أرسنال: 821.7 مليون يورو

8. مان يونايتد: 793.1 مليون يورو

9. توتنهام: 672.6 مليون يورو

10. تشيلسي: 584.1 مليون يورو

11. إنتر ميلان: 537.5 مليون يورو

12. بروسيا دورتموند: 531.3 مليون يورو

13. أتلتيكو مدريد: 454.5 مليون يورو

14. أستون فيلا: 450.2 مليون يورو

15. ميلان: 410.4 مليون يورو

16. يوفنتوس: 401.7 مليون يورو

17. نيوكاسل: 398.4 مليون يورو

18. شتوتجارت: 296.3 مليون يورو

19. بنفيكا: 283.4 مليون يورو

20. وستهام: 276 مليون يورو