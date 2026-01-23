«المرزوقي» يتصدر جولة اللؤلؤ في دولية الشراع لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الفارس الإماراتي عمر عبد العزيز المرزوقي بجائزة المركز الأول في منافسة جولة اللؤلؤة من فئة الأربع نجوم برعاية (إكويترانس)، والتي أقيمت صباح أمس ضمن بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس في جولتها الرئيسة 49 مشاركاً، وبفارق التوقيت توّج عمر عبد العزيز المرزوقي والفرس «إميرود دو زابالا» (10 سنوات)، من خيول القفز بإسطبلات الشراع، وأكمل معها التمايز في زمن بلغ 37.50 ثانية.

وفاز الفارس كريستابس نيرتنكس من لاتفيا بصحبة الجواد «سيركميت»، بجائزة جولة اللؤلؤ برعاية مندرة أولى المنافسات الدولية من فئة الأربع نجوم، مسجلاً 34.23 ثانية في المرحلة الثانية بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، على جوائز بقيمة 20 ألف يورو.

وفي ختام المنافسات قفز الفارس السوري شادي غريب إلى مركز الصدارة مع الجواد «كابرنيت دو مارش» مسجلاً 35.50 في المرحلة الثانية في منافسة جولة الماس من فئة الأربع نجوم، برعاية (أيه أس أوكشن)، بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها الـ145 سم.

وسيطر فرسان الإمارات على المراكز الخمسة الأولى، في أولى المنافسات الدولية لفرسان القفز من فئة الـ(جونيورز) برعاية (برستيج)، وجاءت المنافسة بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس محمد سعيد الغرير والفرس «كورليسكا»، بزمن المرحلة الثانية 25.49 ثانية.

وأقيمت أولى المنافسات الدولية لفرسان القفز من فئة الأشبال، وتتألف من ثلاث منافسات دولية بالتزامن مع بطولة الشراع الدولية، وجاءت برعاية منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وبمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وحققت المركز الأول الفارسة الإيرانية ديانا حيدري والفرس «روسيج فان دو ميهوف» وأكملت المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.78 ثانية.

وضمن منافسات أمسية الخميس، فاز الفارس السوري الشاب ليث غريب بجائزة صدارة الجولة البرونزية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة برعاية (أس أم آر أم) تيم، وصمم مسارها بحواجز الـ120 سم، وجاء نصره على صهوة الفرس «أليت دو بونتس»، في زمن بلغ 52.33 ثانية.

والتقى الفرسان من فئة الشباب عمر 25 سنة ومادون في المنافسة الدولية الثانية برعاية (نيرفانا)، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وبفارق التوقيت حازت جائزة المركز الأول الفارسة البرتغالية مولي هوجس برافو، مع الفرس «اتش اتش أس مرسيدس» وأنهت الجولة في زمن بلغ 59.70 ثانية.