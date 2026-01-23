تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

انتزع الفجيرة صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على ضيفه سيتي 2-1، في انطلاقة مثيرة لمنافسات الجولة الثالثة عشرة، والتي شهدت أيضاً تعادل دبا الحصن مع الحمرية 3-3، وفوز الذيد على مضيفه حتا 2-1، وتغلب مجد على الجزيرة الحمراء 3-2.

وحصد الفجيرة النقاط الثلاث أمام سيتي بفضل هدفي فلاح وليد في الدقيقة 47، والهداف ساندر جمال في الدقيقة 89، فيما سجل أندرسون جونيور هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 72، وشهدت المباراة طرد لاعب الفجيرة لاي ديدهيو في الدقيقة 61، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة، بفارق المواجهات المباشرة عن يونايتد «الوصيف».

واستفاد الفجيرة من تعثر منافسه المباشر دبا الحصن، الذي اكتفى بالتعادل أمام ضيفه الحمرية 3-3 في مواجهة حافلة بالإثارة، وتقدم الحمرية بثلاثة أهداف عبر ميشال دريفك «هدف عكسي» في الدقيقة 19، وريجيس توساني في الدقيقة 21، ودياجو دا سيلفا في الدقيقة 30، قبل أن ينجح دبا الحصن في العودة وتعديل النتيجة عن طريق عكاشة حمزاوي في الدقيقة 38، وجواو فيتور في الدقيقة 87، ثم ميشال دريفك برأسية في الدقيقة 92، معوضاً هدفه العكسي في مرمى فريقه.

وشهدت المباراة، التي أدارها الحكم الدولي سلطان محمد صالح، طرد ثنائي الحمرية الحساني تامبورا وريجيس توساني في الدقيقتين 69 و94، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، مقابل 15 نقطة للحمرية في المركز الحادي عشر.

وفي مواجهة أخرى، اقتحم الذيد مربع المنافسة على الصدارة بفوزه على مضيفه حتا 2-1، بعدما سجل له عدنان الوردي في الدقيقة 28، ولوكاس برودوم في الدقيقة 72، فيما سجل صاموئيل روزا هدف حتا الوحيد في الدقيقة 60، ورفع الذيد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد حتا عند 19 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس.

وتُستكمل منافسات الجولة مساء اليوم السبت بإقامة مباريات الإمارات مع الاتفاق، ويونايتد مع العروبة، وجلف يونايتد مع العربي، حيث يُتوقع أن تشهد مباراة الإمارات والاتفاق الظهور الأول للمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، عقب قيده رسمياً في صفوف نادي الاتفاق، الذي يخوض موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى.