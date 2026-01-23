سالم بن عبد الرحمن القاسمي يشهد انطلاق طواف الشارقة الدولي

الشارقة (وام)



شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، ظهر أمس، انطلاق طواف الشارقة الدولي الحادي عشر للدراجات الهوائية في مرحلته الأولى «الفخر والعطاء»، وذلك من جزيرة العلم بمدينة الشارقة، وينتهي في مزرعة القمح بمليحة، لمسافة تمتد لـ129.6 كيلومتر.

استهل حفل الانطلاق بعروض من نادي الشارقة للرياضات البحرية، وعروض شعبية وتراثية، بعدها أعطى رئيس مكتب سمو الحاكم إشارة البدء، إيذاناً لانطلاق السباق.

وتتوزع مسافة السباق الكلية على 5 مراحل، وتتضمن طوافاً محلياً للشباب، وسباقاً خاصاً لأصحاب الهمم، إلى جانب المحترفين، حيث يستمر السباق حتى يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة 162 دراجاً من 18 دولة، يمثلون 27 فريقاً ومنتخباً.

وتتواصل خلال الأيام المقبلة مراحل الحدث الدولي الكبير، الذي تبلغ مسافته الكلية 503 كم، حيث تقام المرحلة الثانية «الجبيل» لمسافة 129.56 كم، وتنطلق من أمام سوق الجبيل في مدينة الشارقة، وتنتهي في سوق الجبيل بمدينة كلباء. وتنطلق المرحلة الثالثة «الحيرة» لمسافة 9.8 كم بنظام ضد الساعة، وتختتم في بلدة الحيرة بالشارقة.

أما المرحلة الرابعة «الشرقية» لمسافة 133 كم، فتنطلق من جزيرة دبا الحصن، وتختتم في استراحة السحب بمدينة خورفكان، بينما تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة «التراث والحضارة» لمسافة 100.09 كم، وتبدأ من أمام نادي الشارقة للصقارين، وتنتهي عند مسجد الشارقة الكبير.

ويشارك بالطواف في نسخته الحادية عشرة عدداً من الفرق والمنتخبات العالمية، وهي الإمارات «جين زد»، وترينجانو الماليزي، وروجاي التايلاندي، وإم بي إتش المجري، وتوسكانا الإيطالي، وبلدية إسطنبول التركي، ويونيفرس الهولندي، وكينان الياباني، وفاكتور السلوفيني، ولي نينج ستار الصيني، إلى جانب الفريق الإقليمي هوت سافوا الفرنسي.

ومن داخل الدولة تشارك فرق، الشارقة، وخورفكان، وشرطة دبي، وأبوظبي للدراجات، وشباب الأهلي دبي، والنصر، وجديفا، وإيرويكس، إلى جانب فريق قطر للمحترفين، وفريق أوبيدوس البرتغالي، إضافة إلى منتخبنا، بجانب منتخبات العراق، والبحرين، وتونس، ورواندا.

حضر انطلاق الطواف إلى جانب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، كلٌ من الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالله سلطان الدح، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، والدكتور أشرف محمد، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف.

على الجانب الآخر، تَوَّج الشيخ راشد بن صقر بن حمد القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات، الدراج جينز ريندرز من فريق قطر للمحترفين بطلاً للمرحلة الأولى من الطواف. وحل ثانياً الدراج محمد المطيوعي من فريق الإمارات جين زد، فيما جاء ثالثاً الدراج لورينزو نيسبولي من فريق بنك «إم بي إتش» المجري. ونال جينز ريندرز القميص الأصفر لأفضل زمن في المرحلة، والقميص الأخضر لأفضل نقاط في معدل السرعة.

وحصل محمد المطيوعي على القميص الأحمر لمتصدر صعود المرتفعات، وقميص علم دولة الإمارات لأفضل دراج إماراتي في المرحلة، فيما فاز الدراج لورينزو نيسبولي بالقميص الأبيض لأفضل دراج تحت 23 سنة.