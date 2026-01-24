الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فوز الأفريقي وأهلي طرابلس والوحدة السوري في «دولية دبي للسلة»

فوز الأفريقي وأهلي طرابلس والوحدة السوري في «دولية دبي للسلة»
25 يناير 2026 00:24

دبي (وام)

افتتح فريق الأفريقي التونسي مشواره في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ35 بالفوز على فريق زامبوانجا الفلبيني بنتيجة 96-77، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المجموعة الثانية على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي.
وبهذا الفوز، يتقاسم الأفريقي صدارة المجموعة الثانية مع فريق أهلي طرابلس الليبي، الذي حقق بدوره فوزه الأول في البطولة بتغلبه على بيروت اللبناني بنتيجة 85-75، ملحقاً الخسارة الأولى بالفريق اللبناني، الذي كان قد استهل مشاركته أمس بالفوز على الكرامة السوري.
وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة فوز الوحدة السوري على النصر بنتيجة 87-65، ضمن منافسات المجموعة الأولى، لتكون الخسارة الثانية لفريق النصر بعد خسارته في مباراة الافتتاح أمام الاتحاد الليبي أمس.
وعلى هامش مباريات اليوم الثاني، أقامت اللجنة المنظمة فقرة استعراضية في فنون كرة السلة تحت عنوان «دنك شو»، بمشاركة فريق متخصص، إلى جانب مسابقة للرميات الساحقة بمشاركة عدد من المحترفين الأجانب في صفوف الفرق المشاركة.
وتقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات ثالث أيام البطولة، حيث يلتقي منتخبنا مع الاتحاد الليبي، وحمص الفداء مع الوحدة في مواجهة سورية خالصة بالمجموعة الأولى، وزامبوانجا الفلبيني مع الكرامة السوري في المجموعة الثانية.

دولية دبي لكرة السلة
النصر
منتخب السلة
الأفريقي التونسي
