مبابي فعل كل شيء للريال في قمة فياريال

25 يناير 2026 10:15


مدريد (د ب أ)
صعد ريال مدريد مؤقتاً لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب على مضيفه فياريال 2/صفر، مساء السبت، في المرحلة الحادية والعشرين.

ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز لهدافه الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجّل الهدفين في الشوط الثاني، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 47 ثم عاد وأحرز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.
الفوز رفع رصيد الريال إلى 51 نقطة.
وسجّل النادي الملكي انتصاره السادس عشر، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين، وأحرز 44 هدفاً، مقابل 17 هدفاً سكنت شباكه.

ريال مدريد
مبابي
الدوري الإسباني
الليجا
