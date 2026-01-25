برشلونة يهزم أوبييدو بثلاثية ويستعيد صدارة الليجا

برشلونة (رويترز)

استغل برشلونة خطئين دفاعيين فادحين من ضيفه ريال أوبييدو متذيل الترتيب في طريقه للفوز ​3-صفر تحت الأمطار الغزيرة اليوم ‌الأحد ليستعيد صدارة دوري ​الدرجة الأولى الإسباني ⁠لكرة القدم.

وبفضل ‌أهداف داني أولمو ورافينيا والأمين جمال الذي هز الشباك بتسديدة مقصية مزدوجة، ارتفع رصيد ⁠الفريق الكتالوني إلى 52 نقطة، بفارق ⁠نقطة واحدة على ريال مدريد ثاني الترتيب، بينما يحتل أتليتيكو ​مدريد المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وواجه برشلونة صعوبة في هز شباك أوبييدو النشيط حتى تمكن أخيرا من افتتاح ​التسجيل في الدقيقة ‍52، عندما استغل أولمو خطأ دفاعيا ليضع الكرة في الشباك.

وبعد خمس دقائق فقط، تفاقمت ‍معاناة أوبييدو، إذ ⁠أخطأ المدافع ديفيد ​كوستاس في تمريرة خلفية واعترضها رافينيا قبل ​أن يسددها بهدوء فوق الحارس المندفع ‍ليضاعف تقدم برشلونة، واختتم جمال التسجيل في الدقيقة 73 بتسديدة مقصية مزدوجة رائعة من تمريرة عرضية لعبها أولمو داخل ‌منطقة الجزاء.