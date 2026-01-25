الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يهزم أوبييدو بثلاثية ويستعيد صدارة الليجا

برشلونة يهزم أوبييدو بثلاثية ويستعيد صدارة الليجا
25 يناير 2026 21:33

 

برشلونة (رويترز)
استغل برشلونة خطئين دفاعيين فادحين من ضيفه ريال أوبييدو متذيل الترتيب في طريقه للفوز ​3-صفر تحت الأمطار الغزيرة اليوم ‌الأحد ليستعيد صدارة دوري ​الدرجة الأولى الإسباني ⁠لكرة القدم.
وبفضل ‌أهداف داني أولمو ورافينيا والأمين جمال الذي هز الشباك بتسديدة مقصية مزدوجة، ارتفع رصيد ⁠الفريق الكتالوني إلى 52 نقطة، بفارق ⁠نقطة واحدة على ريال مدريد ثاني الترتيب، بينما يحتل أتليتيكو ​مدريد المركز الثالث برصيد 44 نقطة.
وواجه برشلونة صعوبة في هز شباك أوبييدو النشيط حتى تمكن أخيرا من افتتاح ​التسجيل في الدقيقة ‍52، عندما استغل أولمو خطأ دفاعيا ليضع الكرة في الشباك.
وبعد خمس دقائق فقط، تفاقمت ‍معاناة أوبييدو، إذ ⁠أخطأ المدافع ديفيد ​كوستاس في تمريرة خلفية واعترضها رافينيا قبل ​أن يسددها بهدوء فوق الحارس المندفع ‍ليضاعف تقدم برشلونة، واختتم جمال التسجيل في الدقيقة 73 بتسديدة مقصية مزدوجة رائعة من تمريرة عرضية لعبها أولمو داخل ‌منطقة الجزاء.

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يفوز بثلاثية على ريال مايوركا في الدوري الإسباني
مبابي فعل كل شيء للريال في قمة فياريال
لامين يامال
برشلونة
الليجا
ريال مدريد
آخر الأخبار
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
علوم الدار
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©