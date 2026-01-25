برشلونة يهزم أوبييدو بثلاثية ويستعيد صدارة الليجا

برشلونة (رويترز)
استغل برشلونة خطئين دفاعيين فادحين من ضيفه ريال أوبييدو متذيل الترتيب في طريقه للفوز 3-صفر تحت الأمطار الغزيرة اليوم الأحد ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وبفضل أهداف داني أولمو ورافينيا والأمين جمال الذي هز الشباك بتسديدة مقصية مزدوجة، ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد ثاني الترتيب، بينما يحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 44 نقطة.
وواجه برشلونة صعوبة في هز شباك أوبييدو النشيط حتى تمكن أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 52، عندما استغل أولمو خطأ دفاعيا ليضع الكرة في الشباك.
وبعد خمس دقائق فقط، تفاقمت معاناة أوبييدو، إذ أخطأ المدافع ديفيد كوستاس في تمريرة خلفية واعترضها رافينيا قبل أن يسددها بهدوء فوق الحارس المندفع ليضاعف تقدم برشلونة، واختتم جمال التسجيل في الدقيقة 73 بتسديدة مقصية مزدوجة رائعة من تمريرة عرضية لعبها أولمو داخل منطقة الجزاء.