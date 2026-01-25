الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي القطري بطلاً لكأس التحدي بـ «ركلات الترجيح»

25 يناير 2026 22:23

معتز الشامي (أبوظبي) 

توج الأهلي القطري بلقب كأس التحدي ضمن مباريات السوبر الإماراتي القطري في نسخته الثالثة، مساء اليوم، بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب الجزيرة بنتيجة 3-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى عموماً من كلا الفريقين، لاسيما في شوطها الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح الجزيرة التسجيل ويهز شباك الضيوف بالهدف الأول عن طريق فينيسيوس ميلو عند الدقيقة 48 في افتتاح الشوط الثاني، وكاد الجزيرة أن ينهي اللقاء لصالحه، لولا جوليان دراكسلر الذي أدرك التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 90+3، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1، وتتجه لركلات الترجيح التي شهدت إضاعة كل من فينيسوس ميلو وريتشارد أوكونور وخليفة الحمادي من الجزيرة، وكل من إدريس فتوحي وإيريك أكسبوسيتو من الأهلي القطري.

الأهلي القطري
الجزيرة
كأس السوبر الإماراتي القطري
كرة القدم
