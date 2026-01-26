الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سينر يشقّ طريقه بثبات في «أستراليا للتنس»

سينر يشقّ طريقه بثبات في «أستراليا للتنس»
26 يناير 2026 14:47

ملبورن (د ب أ)
تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنَّف الثاني على العالم إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بفوزه على مواطنه لوتشيانو دارديري بثلاث مجموعات متتالية في الدور الرابع.
وحسم سينر الفوز على دارديري المصنّف 22 بنتيجة 6/ 3 و6/ 3 و7/6 وفرض يانيك سينر سيطرته المطلقة منذ البداية، حيث حسم المجموعة الأولى في غضون 27 دقيقة فقط، ورغم مواجهته لبعض النقاط لكسر إرساله في الشوط الأول، إلا أنه استعاد توازنه سريعاً ليتقدم 3/صفر قبل أن ينهي المجموعة لصالحه.
وواصل يانيك سينر أداءه القوي في المجموعة الثانية التي حسمها بنتيجة 6/ 3، مستغلاً تفوّقه البدني والذهني، في حين ظهرت علامات المعاناة البدنية على لوتشيانو دارديري الذي طلب تدخل الطبيب بسبب آلام في الساق والفخذ.
وفي المجموعة الثالثة، واجه يانيك سينر مقاومة أكبر من مواطنه الذي نجح في تمديد المباراة لشوط كسر التعادل، لكن يانيك سينر حسمها لصالحه بنتيجة 7/ 2، ليؤكد جدارته بمواصلة مشوار الدفاع عن لقبه في ملبورن.

