24 إرسالاً تقود زفيريف إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (أ ف ب)

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنَّف ثانياً عالمياً، الثلاثاء، إلى الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزه الصعب على الأميركي ليرنر تيين (29) بنتيجة 6-3 و6-7 (5-7) و6-1 و7-6 (7-3).

وسيواجه زفيريف (28 عاماً)، الذي وصل إلى نهائي العام الماضي، الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف أول والأسترالي أليكس دي مينور السادس، الجمعة، للتأهل إلى المباراة النهائية.

علّق زفيريف عقب فوزه: «مرّ وقت طويل جداً منذ أن لعبت ضد لاعب بهذه القوة من الخط الخلفي. لا أعرف ما الذي كان يفعله مدربه الأميركي مايكل تشانج خلال الأشهر القليلة الماضية. لولا إرسالي، لما فزت».

وحقق زفيريف 24 إرسالاً ساحقاً وارتكب خطأ مزدوجاً واحداً أمام الأميركي ابن الـ 20 ربيعاً، الذي كان اللاعب الأقل تصنيفاً يصل إلى ربع النهائي هذا العام.

وسيخوض الألماني مباراته العاشرة في نصف نهائي إحدى بطولات الجراند سلام، حيث لا يتفوق عليه من بين اللاعبين الذين لا يزالون يخوضون المنافسات سوى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي لعب 53 مباراة قبل مواجهته في ربع النهائي أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي الأربعاء.

وأُقيمت المباراة تحت سقف مغلق ومكيّف في ملعب رود ليفر أرينا، نظراً لتطبيق بروتوكول «الحر الشديد».