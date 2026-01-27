الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

24 إرسالاً تقود زفيريف إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة»

24 إرسالاً تقود زفيريف إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة»
27 يناير 2026 11:06


ملبورن (أ ف ب)
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنَّف ثانياً عالمياً، الثلاثاء، إلى الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزه الصعب على الأميركي ليرنر تيين (29) بنتيجة 6-3 و6-7 (5-7) و6-1 و7-6 (7-3).
وسيواجه زفيريف (28 عاماً)، الذي وصل إلى نهائي العام الماضي، الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف أول والأسترالي أليكس دي مينور السادس، الجمعة، للتأهل إلى المباراة النهائية.
علّق زفيريف عقب فوزه: «مرّ وقت طويل جداً منذ أن لعبت ضد لاعب بهذه القوة من الخط الخلفي. لا أعرف ما الذي كان يفعله مدربه الأميركي مايكل تشانج خلال الأشهر القليلة الماضية. لولا إرسالي، لما فزت».
وحقق زفيريف 24 إرسالاً ساحقاً وارتكب خطأ مزدوجاً واحداً أمام الأميركي ابن الـ 20 ربيعاً، الذي كان اللاعب الأقل تصنيفاً يصل إلى ربع النهائي هذا العام.
وسيخوض الألماني مباراته العاشرة في نصف نهائي إحدى بطولات الجراند سلام، حيث لا يتفوق عليه من بين اللاعبين الذين لا يزالون يخوضون المنافسات سوى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي لعب 53 مباراة قبل مواجهته في ربع النهائي أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي الأربعاء.
وأُقيمت المباراة تحت سقف مغلق ومكيّف في ملعب رود ليفر أرينا، نظراً لتطبيق بروتوكول «الحر الشديد».

أخبار ذات صلة
«أستراليا للتنس».. ريباكينا تبخر حلم شفيونتيك في «تاج الجراند سلام»
ألكاراز إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة» عبر بوابة دي مينو
ألكسندر زفيريف
التنس
بطولات الجراند سلام
بطولة أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اقتصاد
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اليوم 12:32
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©