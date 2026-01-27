

علي معالي (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي حرم مسجد الشارقة الكبير، توج الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رين تارامي بطلاً لطواف الشارقة الدولي الحادي عشر للدراجات الهوائية، وجاء في المركز الثاني مارسين بودنسكي من فريق بنك ام بي اتش المجري والثالث أدني فان أنجلين من فريق ترينجانو الماليزي وفاز فريق كينان الياباني بلقب أفضل فريق، وانطلقت المرحلة من نادي الشارقة للصقارين واختتمت عند المسجد الكبير بالشارقة لمسافة 100،99 كلم.

شهد انطلاق المرحلة وتتويج الفائزين الشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة وأحمد ناصر الفردان الأمين العام الأسبق لمجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله سلطان الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة، ومحمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات وعددا من المسؤولين ورؤساء الاتحاد المشاركة.

وجاءت نتائج الطواف الدولي بحصول ألكسندر سالبيه من فريق لي نينج ستار الصيني على المركز الأول، والثاني دوسان راجوفيتش والميدالية الفضية من سوليوشن تك السولوفيني والثالث كريستيان بيتا من روجاي التايلاندي والميدالية البرونزية.

وفي قمصان التميز، فاز الدراج الإستوني رين تارامي من فريق كينان الياباني بالمركز الأول للقميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة وكأس طواف الشارقة الدولي الـ 11 برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفاز مارسين بودنسكي من فريق بنك ام بي اتش المجري بالمركز الثاني وحصل أدني فان من ترينجانو الماليزي على المركز الثالث، وحصل جينز ريندرز من قطر للمحترفين على القميص الأخضر لصاحب أفضل معدل برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فيما حصل سليمان منوال من نادي خورفكان على القميص الأحمر لصاحب أفضل معدل في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة، وحصل لورنزو نيسبولي من فريق بنك ام بي اتش المجري على القميص الأبيض برعاية قناة الشارقة الرياضية لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، فيما فاز عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات جين زد بقميص علم الإمارات المخصص للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

من جانب آخر، تم تكريم الحكم الدولي العام كلينكارت إيف وفريق عمله من الحكام الدوليين لجهودهم على إنجاح هذا الحدث العالمي.