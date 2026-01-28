رواتب المليونيرات في «الليجا».. ريال مدريد يتصدر بـ7 لاعبين

معتز الشامي (أبوظبي)

نشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات تصنيفاً لأعلى لاعبي كرة القدم أجراً في الدوري الإسباني "الليجا"، وبالنظر إلى الأرقام، فمن الواضح أنه لا أحد يدفع لنجومه مثل فلورنتينو بيريز.

ويتواجد 7 لاعبين من ريال مدريد ضمن قائمة أفضل 15 لاعباً، ويتصدر 4 منهم القائمة، بينما يظهر 3 لاعبين من برشلونة في القائمة، و4 إذا أضفنا مارك أندريه تير شتيجن، المعار حالياً إلى جيرونا.

ويتصدر كيليان مبابي القائمة براتب سنوي قدره 31.3 مليون يورو، وفقاً للموقع، ولا شك أن اللاعب الفرنسي استفاد من انضمامه إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ويأتي فينيسيوس جونيور في المركز الثاني، ولعل الفارق المالي بينهما يفسر الصعوبات التي يواجهها ريال مدريد في إتمام تجديد عقده، حيث يبلغ راتب فينيسيوس 22.5 مليون يورو.

أما الثالث فهو النمساوي ديفيد ألابا، الذي انضم أيضاً في صفقة انتقال حر ويتقاضى 22.5 مليون يورو في الموسم الواحد؛ وهو مبلغ يزيد قليلاً عن جود بيلينجهام (20.8 مليون يورو)، الذي دفعت له رسوم انتقال ضخمة (127 مليون يورو).

ويحتل يان أوبلاك المركز الخامس في الدوري الإسباني، متساوياً مع بيلينجهام ولاعب برشلونة الأعلى أجراً، روبرت ليفاندوفسكي بـ (20.8 مليون يورو).

ويعد حارس مرمى أتلتيكو مدريد اللاعب الوحيد من أتلتيكو مدريد ضمن قائمة "أفضل 15 لاعباً"، بينما يعتبر المهاجم البولندي اللاعب الأعلى أجراً في برشلونة، متقدماً على فرينكي دي يونج، حيث يتقاضى اللاعب الهولندي، 19 مليون يورو.

ويلي ذلك مجموعة من 4 لاعبين برواتب (16.7 مليون يورو)، من بينهم نيكو ويليامز. وبغض النظر عن مهاراته وأدائه الرياضي، لا شك أن لاعب أتلتيك بلباو استغل اهتمام برشلونة وأندية أخرى، وهو اللاعب الوحيد من أتلتيك بلباو في هذه القائمة.

وإلى جانبه 3 لاعبين آخرين من ريال مدريد (فيدي فالفيردي، رودريجو، وترينت ألكسندر أرنولد) ولاعبان من برشلونة، رافينيا ولامين يامال، الذي رغم صغر سنه، لديه بالفعل عقد نجم، يليق بظهوره في نخبة العالم، ويكمل هذه قائمة "أفضل 15 لاعباً" الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة، وتير شتيجن، برواتب تقدر بـ 15.6 مليون يورو.

ترتيب اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإسباني

1. كيليان مبابي (ريال مدريد): 31.3 مليون يورو

2. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 25 مليون يورو

3. ديفيد ألابا (ريال مدريد): 22.5 مليون يورو

4. جود بيلينجهام (ريال مدريد): 20.8 مليون يورو

5. جان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): 20.8 مليون يورو

6. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 20.8 مليون يورو

7. فرينكي دي يونج (برشلونة): 19 مليون يورو

8. نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو): 16.7 مليون يورو

9. رافينيا (برشلونة): 16.7 مليون يورو

10. فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد): 16.7 مليون يورو

11. لامين يامال (برشلونة): 16.7 مليون يورو

12. رودريجو (ريال مدريد): 16.7 مليون يورو

13. ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد): 16.7 مليون يورو

14. مارك أندريه تير شتيجن (جيرونا): 15.6 مليون يورو

15. جول كوندي (برشلونة): 15.6 مليون يورو