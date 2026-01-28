الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«النمور» يدخل «مرحلة القلق» في دوري المحترفين

«النمور» يدخل «مرحلة القلق» في دوري المحترفين
28 يناير 2026 13:53


فيصل النقبي (كلباء)
دخل كلباء مرحلة مقلقة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد استقبال شباكه ستة أهداف خلال مباراتين متتاليتين، حيث تلقّى الفريق ثلاثة أهداف أمام الشارقة، ومثلها في مواجهة العين بآخر جولتين من المسابقة.
هذه النتائج دقّت ناقوس الخطر داخل أروقة الفريق، ووضعت الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش أمام تحديات كبيرة تتطلب حلولاً سريعة، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو استعادة التوازن الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.
وعلى صعيد متصل، تم الاستغناء عن خدمات اللاعب الأجنبي محمد مهدي محبي، ورفعه من كشوفات الفريق، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب صفوف اللاعبين، وسيعلن عن البديل خلال الفترة القادمة، بما يتوافق مع احتياجات الفريق الفنية وطموحات المرحلة المقبلة.
وتأمل الجماهير أن تسهم هذه التحركات في تصحيح المسار والعودة بنتائج إيجابية تعزّز من موقف الفريق في جدول الترتيب.

