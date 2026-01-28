باكيتا من وستهام إلى فلامنجو برقم قياسي

ريو دي جانيرو(أ ف ب)

أكد نادي فلامنجو البرازيلي تعاقده مع مواطنه لوكاس باكيتا لاعب وسط وستهام الإنجليزي، في صفقة قياسية في كرة القدم في قارة أميركا الجنوبية بلغت قيمتها 50.17 مليون دولار، وفق ما أفادت الأربعاء وسائل إعلام محلية.

وقال النادي في بيان «يؤكد وستهام يونايتد أن لوكاس باكيتا حصل على إذن للخضوع للفحص الطبي ومناقشة الشروط الشخصية مع نادي فلامنجو البرازيلي، بعد الاتفاق على رسوم انتقاله الدائم».

وتمت تبرئة باكيتا (28 عاماً) في يوليو من تهم التلاعب بنتائج المباريات، ما كلفه انتقال محتمل إلى مانشستر سيتي قبل عامين.