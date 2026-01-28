الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باكيتا من وستهام إلى فلامنجو برقم قياسي

باكيتا من وستهام إلى فلامنجو برقم قياسي
28 يناير 2026 20:34

ريو دي جانيرو(أ ف ب)
أكد نادي فلامنجو البرازيلي تعاقده مع مواطنه لوكاس باكيتا لاعب وسط وستهام الإنجليزي، في صفقة قياسية في كرة القدم في قارة أميركا الجنوبية بلغت قيمتها 50.17 مليون دولار، وفق ما أفادت الأربعاء وسائل إعلام محلية.
وقال النادي في بيان «يؤكد وستهام يونايتد أن لوكاس باكيتا حصل على إذن للخضوع للفحص الطبي ومناقشة الشروط الشخصية مع نادي فلامنجو البرازيلي، بعد الاتفاق على رسوم انتقاله الدائم».
وتمت تبرئة باكيتا (28 عاماً) في يوليو من تهم التلاعب بنتائج المباريات، ما كلفه انتقال محتمل إلى مانشستر سيتي قبل عامين.

أخبار ذات صلة
فورست يدفع وستهام نحو الهاوية في صراع «الهبوط الإنجليزي»
دانيلو عن العودة إلى يوفنتوس.. لا أحد يستطيع انتزاعه من قلبي!
وستهام
فلامنجو
لوكاس باكيتا
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©