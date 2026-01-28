أبوظبي تستعد لـ«فبراير الذهبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تزدحم أجندة شهر فبراير 2026 في أبوظبي، عاصمة الرياضة العالمية، بسلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى، التي تواصل من خلالها العاصمة ترسيخ مكانتها إحدى أبرز وجهات الرياضة العالمية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والمنشآت الرياضية الحديثة التي باتت نموذجاً يحتذى به في تنظيم كبرى البطولات الدولية.

وتتّجه الأنظار، خلال فبراير المرتقب، إلى الحدث الأبرز على أجندة أبوظبي الرياضية، مع استعداد العاصمة لاستضافة «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير، وسط مشاركة متوقّعة تتجاوز 25 ألف رياضي يمثّلون أكثر من 100 جنسية، يتنافسون في أكثر من 37 رياضة متنوعة.

وتُعد ألعاب الماسترز العالمية البطولة الرئيسية التي تنظمها رابطة ألعاب الماسترز، وهي أكبر فعالية دولية متعددة الرياضات للمشاركة المجتمعية في العالم، وتقام كل أربع سنوات، مستقطبةً عشرات الآلاف من الرياضيين في كل نسخة.

وستكون المنافسات مفتوحة لجميع البالغين من عمر 30 عاماً فما فوق (ومن 25 عاماً فما فوق في منافسات السباحة)، بغضّ النظر عن مستوى المهارة، في إطار فلسفة «الرياضة مدى الحياة» و«الرياضة للجميع»، وتقام فعاليات البطولة في أكثر من 20 موقعاً رياضياً موزعة على مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وتدشّن النسخة الرابعة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2026، التي تنطلق في 31 يناير وتستمر حتى 7 فبراير، روزنامة الأحداث الرياضية المنتظرة في العاصمة، حيث تحتضن مدينة زايد الرياضية منافسات البطولة التي تجمع نخبة من أفضل اللاعبات العالميات، بمشاركة 28 لاعبة في منافسات الفردي و16 فريقاً في الزوجي، ضمن جولة أبوظبي في سلسلة بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات.

من جهتها، أعلنت مجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي و«تشالنج فاميلي»، اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة الثانية من تحدّي صير بني ياس 2026، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، بمشاركة نخبة من رياضيي التراياثلون وعائلاتهم، وذلك على مدار يومي 31 يناير و1 فبراير 2026.

ويشهد فبراير أيضاً استضافة أبوظبي مراحل بارزة من نسختي طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات للرجال 2026، في تأكيد جديد على المكانة المرموقة التي يحظى بها السباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات. ويقام طواف الإمارات للسيدات خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، بمشاركة 20 فريقاً من فرق النخبة العالمية، فيما ينطلق طواف الإمارات للرجال من 16 إلى 22 فبراير، بمشاركة 21 فريقاً.