«الكاف» يعاقب المغرب والسنغال بعد فوضى النهائي الأفريقي

كيب تاون (أ ب)

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، غرامات مالية تجاوزت مليون دولار، إلى جانب إيقاف مدرب السنغال وعدد من لاعبي السنغال والمغرب، وذلك عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الفوضوي في وقت سابق هذا الشهر، الذي شهد انسحاب الفريق بهدف الاحتجاج، ومحاولات جماهيرية لاختراق الملعب، واشتباكات بين الصحفيين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي أن الغرامات تضمّنت 615 ألف دولار على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، و315 ألف دولار على الاتحاد المغربي بسبب السلوك غير الرياضي وغير اللائق من قبل اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين، إلى جانب مخالفات أخرى متعددة.

وشهدت المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا التي أقيمت يوم 18 يناير، انسحاب لاعبي السنغال بقيادة المدرب بابي ثياو احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء في الوقت القاتل لصالح المغرب المضيف.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن ثياو تم إيقافه لمدة خمس مباريات قارية، وتم تغريمه 100 ألف دولار شخصياً بسبب تشويه سمعة المباراة. واستؤنفت المباراة بعد أن توقفت نحو 15 دقيقة، وأهدر المنتخب المغربي ركلة الجزاء، وفاز المنتخب السنغالي ببطولة أمم أفريقيا بعد الفوز 1/ صفر في الوقت الإضافي.

وشهدت المباراة التي أقيمت في الرباط، محاولات من الجماهير لاقتحام أرض الملعب، واشتباكات بين لاعبي المغرب والسنغال على خط التماس، ومشادات ومعارك بين صحفيين من البلدين في المنصات الإعلامية، إضافة إلى مشهد غريب تمثل في محاولة جامعي الكرات المغاربة انتزاع منشفة كان يستخدمها حارس مرمى السنغال إدوارد ميندي، في محاولة واضحة لتشتيت انتباهه ومساعدة منتخبهم على الفوز باللقب القاري.

وأدى هذا التصرف من جامعي الكرات للفريق المضيف إلى فرض غرامة قدرها 200 ألف دولار على الاتحاد المغربي، الذي يستضيف مع إسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030، وقد تعرّض لرقابة وانتقادات واسعة بسبب الفوضى التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتم إيقاف لاعبي السنغال، إليمان نداي وإسماعيل سار مباراتين قاريتين، كما تم إيقاف لاعب المغرب أشرف حكيمي لمباراتين مع تعليق مباراة واحدة، بينما تم إيقاف إسماعيل صيباري لمباراتين وتغريمه 100 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استئناف المغرب لإلغاء نتيجة المباراة وإعلان المنتخب المغربي فائزاً، بسبب انسحاب لاعبي السنغال من المباراة.