3 أشواط للصيد بالصقور في «ألعاب الماسترز» بأبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن استضافة فعاليات الصيد بالصقور ضمن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، المقررة يوم 11 فبراير المقبل، في مقر النادي بمنطقة الفلاح بأبوظبي.

وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، العضو المنتدب، إن الفعاليات التراثية المقررة تتضمن 3 أشواط لكبار المواطنين، والعناصر النسائية، والناشئين.

وأوضح أن مرافق ومنشآت النادي، في أتمّ الاستعداد لاستقبال المشاركين، وضيوف الدولة من كافة أنحاء العالم، لمتابعة الفعاليات المقررة، ومعايشة تجربة مميزة مع منافسات الصقور، بالإضافة إلى جاهزية جميع اللجان الفنية والتحكيمية لإدارة المنافسات.

وأضاف أن دولة الإمارات تعزّز مكانتها الريادية عالمياً في رياضة الصيد بالصقور من خلال استضافة هذه المنافسات، بما يرسّخ دورها في نشر وتطوير هذه الرياضة، وإبراز إرثها العالمي بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.