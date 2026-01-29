الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3 أشواط للصيد بالصقور في «ألعاب الماسترز» بأبوظبي

3 أشواط للصيد بالصقور في «ألعاب الماسترز» بأبوظبي
29 يناير 2026 14:26

أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن استضافة فعاليات الصيد بالصقور ضمن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، المقررة يوم 11 فبراير المقبل، في مقر النادي بمنطقة الفلاح بأبوظبي.
وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، العضو المنتدب، إن الفعاليات التراثية المقررة تتضمن 3 أشواط لكبار المواطنين، والعناصر النسائية، والناشئين.
وأوضح أن مرافق ومنشآت النادي، في أتمّ الاستعداد لاستقبال المشاركين، وضيوف الدولة من كافة أنحاء العالم، لمتابعة الفعاليات المقررة، ومعايشة تجربة مميزة مع منافسات الصقور، بالإضافة إلى جاهزية جميع اللجان الفنية والتحكيمية لإدارة المنافسات.
وأضاف أن دولة الإمارات تعزّز مكانتها الريادية عالمياً في رياضة الصيد بالصقور من خلال استضافة هذه المنافسات، بما يرسّخ دورها في نشر وتطوير هذه الرياضة، وإبراز إرثها العالمي بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

أخبار ذات صلة
8 فرق محلية تشارك في فعاليات رياضة «التبّة» بألعاب الماسترز
أبوظبي تستعد لـ«فبراير الذهبي»
نادي أبوظبي للصقارين
ألعاب الماسترز
سلطان المحمود
آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
اليوم 12:22
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
الرياضة
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©