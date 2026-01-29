الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
زينب سونميز وجانيس تجين تشاركان في بطولة مبادلة أبوظبي للتنس

زينب سونميز وجانيس تجين تشاركان في بطولة مبادلة أبوظبي للتنس
29 يناير 2026 16:32

 
أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مشاركة النجمة التركية الصاعدة زينب سونميز ولاعبة إندونيسيا جانيس تجين ببطاقتي دعوة ضمن نسخة 2026، في خطوة تعزز التنوع الدولي لقائمة المشاركات في بطولة من فئة 500 نقطة، والمقرر إقامتها من 31 يناير إلى 7 فبراير.
وتعيش زينب سونميز، المصنفة 112 عالمياً، فترة لافتة من المستوى، بعدما نجحت في وقتٍ سابق من هذا الشهر في بلوغ جدول بطولة أستراليا المفتوحة، ثم صنعت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء المصنفة 11 إيكاترينا ألكسندروفا من الدور الأول، قبل أن تتوقف مسيرتها أمام يوليا بوتينتسيفا في الدور الثالث، في مواجهة من 3 مجموعات اتسمت بمنافسة محتدمة.
أما جانيس تجين، التي تُعد من أبرز لاعبات إندونيسيا في حقبة الاحتراف، والمصنفة 59 عالمياً حالياً، فواصلت تقدمها على سلم التصنيف عبر سلسلة من النتائج الإيجابية على مستوى جولة رابطة محترفات التنس.
ورغم خروج اللاعبة البالغة 23 عاماً من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، فإن منحها بطاقة دعوة يعكس تصاعد حضورها، كما يسلّط الضوء على تنامي قوة التنس واتساع دائرة متابعيه في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تواصل تقديم مواهب جديدة وجماهير شغوفة.
ويُضاف الإعلان عن هاتين النجمتين إلى قائمة الأسماء التي ظهرت مبكرًا للنسخة 4 من البطولة. إذ تعود حاملة اللقب بليندا بنشيتش المصنفة 10 عالمياً إلى أبوظبي سعياً للقب ثالث، بعدما رفعت الكأس في 2023 و2025.
وتحافظ البطلة الأولمبية على سجل خالٍ من الهزائم في البطولة، وتعود بعد موسم عودة لافت ضمن جولة رابطة محترفات التنس، كما تأكدت مشاركة النجمة الصاعدة ألكسندرا إيالا، لتؤكد على مكانة البطولة كمنصة للمواهب الصاعدة في تنس السيدات.
وصرّحت جانيس تجين: «أنا متحمسة جداً للقدوم إلى أبوظبي، وممتنة لهذه الفرصة للمشاركة في بطولة بهذا المستوى. كنت أتابع بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة عن قرب، ويعني لي الكثير أن أختبر نفسي أمام بعضٍ من أفضل اللاعبات في العالم. أتطلع للتحدي، ولتجربة الأجواء وسط الجمهور».
وأعربت زينب سونميز، البالغة من العمر 23 عاماً، عن سعادتها بالانضمام إلى قائمة المشاركات، قائلةً «الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة شرف كبير بالنسبة لي. هذه البطولة تجمع كل عام قائمة استثنائية من اللاعبات، وأنا فخورة بتمثيل تركيا على مسرح بهذه المكانة، ومستعدة لتقديم أقصى ما لدي داخل الملعب في أبوظبي».

