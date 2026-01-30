نابولي يحوّل تركيزه إلى لقب الدوري بعد وداع «الأبطال»

ميلانو (أ ف ب)

سيكون تركيز نابولي منصباً بالكامل على محاولة الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد خيبة الخروج من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفق ما شدّد مدربه أنتونيو كونتي قبل استضافة فيورنتينا السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.

وأهدر نابولي الأربعاء تقدمه في الشوط الأول على ضيفه تشيلسي الإنجليزي 2-1، وهو ما كان كافياً لخوض الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، بخسارته في النهاية 2-3 بين جماهيره.

ويعاني نابولي من أزمة في الآونة الأخيرة، إذ لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، وتراجع إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر إنتر، ونقطة واحدة فقط أمام يوفنتوس.

لكن هذه النتائج السلبية كانت وليدة كثرة الإصابات في صفوف الفريق، الذي خاض مباراة تشيلسي بثلاثة لاعبي ميدان فقط من الفريق الأول على مقاعد البدلاء.

وقال كونتي مدافعاً عن نفسه بعد الهزيمة أمام فريقه السابق تشيلسي: «كل واحد منّا يقوم بأقصى ما يمكنه. خلال هذه الكارثة الكروية، أحرزنا لقب الدوري والكأس السوبر الإيطالية خلال عام ونصف العام، بالتالي على الناس أن تكون حذرة في اختيار كلماتها» في انتقاده.

وأضاف: «اللعب من دون 13 لاعباً، والكثير منهم مهمون، ومجاراة تشيلسي في مباراة على مستوى أوروبي، هذا هو الأمر الأهم».

وتابع: «رغم صعوبات هذا الموسم الذي خضناه منذ بدايته بغيابات مؤثرة، فإننا نواصل طريقنا ونتطور».

ويملك كونتي هدفاً واضحاً قبل مباراة السبت أمام فيورنتينا الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط، وقد أعلن عنه قائلاً: «ستكون معركة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل، علينا أن نلعب جيداً لنحصل على فرصة التواجد هناك مجدداً».

وكانت ليلة الأربعاء قاسية على الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، إذ لم يتأهل أي منها مباشرة إلى ثمن النهائي عبر التواجد في المراكز الثمانية الأولى للمجموعة الموحدة.

وكان إنتر قريباً من ذلك بعد فوزه اللافت على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، لكنه سينضم الآن إلى يوفنتوس وأتالانتا في الملحق.

وفي المقابل، أنهى خمسة من الأندية الإنجليزية الستة المشاركة في المسابقة دور المجموعة الموحدة ضمن المراكز الثمانية الأولى.

ويحل إنتر المتصدر ضيفاً على كريمونيزي الأحد، وهو متقدم بفارق خمس نقاط عن جاره ميلان الثاني الذي يحلّ ضيفاً على بولونيا الثلاثاء، باحثاً عن مواصلة مسلسل مبارياته المتتالية من دون هزيمة ورفعها إلى 22، وتحديداً منذ خسارته المباراة الافتتاحية ضد كريمونيزي.

ويعوّل إنتر على تألق قائده فيديريكو ديماركو الذي يلعب دوراً مؤثراً في مشواره نحو لقب الدوري.

وسجل الظهير-الجناح البالغ 28 عاماً ستة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، ليحتل صدارة صانعي الأهداف في الدوري الإيطالي.

كما حقق إنجازاً صغيراً في أوروبا هذا الأسبوع بهدفه أمام دورتموند، إذ كان أول هدف يسجله لاعب إيطالي مباشرة من ركلة حرة في دوري الأبطال منذ أكثر من 11 عاماً.

وكان آخر من سجّل بهذه الطريقة هو قائد روما السابق فرانشيسكو توتي في نوفمبر 2014 أمام سسكا موسكو الروسي.

أما يوفنتوس الذي يشهد طفرة منذ تولي لوتشانو سباليتي تدريب الفريق في أواخر أكتوبر خلفاً للكرواتي إيجور تودور، فقد فاز في 11 من مبارياته الـ15 الأخيرة في مختلف المسابقات، وبالتالي يأمل المواصلة على هذا المنوال حين يحل ضيفاً على بارما الأحد، فيما يحل روما الثالث ضيفاً على أودينيزي الاثنين.