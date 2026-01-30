السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قرعة الأبطال تجدد صدام الريال مع بنفيكا

قرعة الأبطال تجدد صدام الريال مع بنفيكا
30 يناير 2026 15:41

نيون(أ ف ب)
تجدد الموعد بين ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي بعدما أوقعتهما قرعة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم معاً، فيما يتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب مع غريمه المحلي موناكو.
وشاءت الصدف أن يقع ريال في مواجهة فريق مدربه السابق جوزيه مورينيو بعد ثلاثة أيام على سقوطه أمامه 2-4 في لشبونة، ما حرمه من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، فيما حسم بنفيكا البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الملحق بفارق الأهداف بفضل حارسه الأوكراني أناتولي تروبين، الذي سجل الهدف الرابع في الوقت بدلاً من الضائع.

 

