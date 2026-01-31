مَنْ يحسم قمة ليفربول ونيوكاسل؟.. كل الأرقام تنصف «الريدز»

معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي ليفربول ونيوكاسل مساء السبت، على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة قد يكون لها تداعيات كبيرة في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتراجع فريق ليفربول إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج بعد خسارته في اللحظات الأخيرة 3-2 أمام بورنموث، حيث استغل مانشستر يونايتد وتشيلسي النقاط التي خسرها الفريق.

وفي الوقت نفسه، يتأخر نيوكاسل بـ3 نقاط و3 مراكز فقط عن مضيفه، رغم فشله في الفوز في آخر مباراتين له في الدوري، لكن أرني سلوت لن يرغب في تقليص هذه الفجوة أكثر من ذلك.

ورغم معاناة ليفربول في حصد النقاط الثلاث كاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية العام، إلا أنه من المتوقع أن يتغير هذا الوضع في هذه المباراة، حيث تشير توقعات شبكة «أوبتا» للإحصائيات إلى أن ليفربول لديه فرصة 52.4% للفوز على ملعب أنفيلد، بينما تبلغ فرص نيوكاسل 23.3% فقط. في حين تصل نسبة التعادل، إلى 24.3%، وهو ما سيمثل التعادل الخامس لليفربول منذ بداية 2026.

أما عن تاريخ مواجهات الفريقين، فلم يخسر ليفربول في آخر 18 مباراة له في البريميرليج أمام نيوكاسل (13 فوزاً و5 تعادلات)، وهي سلسلة تعود إلى خسارته خارج أرضه 2-0 في ديسمبر 2015.

وبعد فوزه في مباراة الذهاب 3-2 في أغسطس الماضي، يتطلع ليفربول إلى تحقيق الفوز المزدوج على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية عشرة، وهو أكبر عدد من الانتصارات يحققه أمام خصم محدد في البطولة (يتشارك هذا الرقم حالياً مع وستهام).

وفي المقابل، فشل نيوكاسل في تحقيق أي فوز في آخر 29 مباراة له خارج أرضه في البريميرليج أمام ليفربول (5 تعادلات و24 خسارة)، وهي أطول سلسلة من المباريات دون فوز أمام خصم في تاريخه (أيضاً 29 مباراة أمام مان يونايتد بين عامي 1973 و2012).

وكانت بداية عام 2026 مُحبطة إلى حدٍّ كبير بالنسبة لليفربول، حيث تعادل في جميع مبارياته الأربع في الدوري الممتاز قبل الخسارة أمام بورنموث.

بينما سلسلة نتائجهم الحالية في الدوري، والتي امتدت لخمس مباريات دون فوز (4 تعادلات، هزيمة واحدة)، تُعد هي الأطول في موسم واحد منذ نوفمبر ويناير 2002-2003 (11 مباراة تحت قيادة جيرارد هولييه).

وفي مباراته رقم 91 كمدرب للفريق في جميع المسابقات، حقق سلوت أكبر فوز له كمدرب لليفربول، وكان هذا الفوز الأكبر للنادي بشكل عام منذ مارس 2023 عندما سحق غريمه مانشستر يونايتد 7-0 في الدوري. لكن السؤال المطروح هو: هل يستطيع المدرب الهولندي إعادة فريقه إلى كامل قوته في المنافسات المحلية؟

ويدخل فريق إيدي هاو هذه المباراة بعد نتيجة معززة للمعنويات، حيث تعادل 1-1 مع حامل اللقب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان متأخراً في النتيجة، إلا أن نتائج مباريات أخرى أجبرت الماكبايز على الاكتفاء بمقعد في الملحق المؤهل.

لكن هاو يدرك أهمية إعادة فريقه إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع إضافة مباراتين إضافيتين في الملحق المؤهل إلى جدول مبارياتهم المزدحم أصلاً.

وفشل الفريق في التسجيل في آخر مباراتين له في الدوري، حيث خسر على أرضه أمام أستون فيلا بنتيجة 2-0، بعد تعادله سلبياً خارج أرضه مع وولفرهامبتون.

ويُعد سندرلاند وولفرهامبتون (كلاهما 7 مباريات) الفريقين الوحيدين اللذين فشلا في التسجيل في عدد مباريات خارج أرضهما في الدوري أكثر من نيوكاسل هذا الموسم (6 مباريات).