«الألعاب العربية لأندية السيدات» تدشن النسخة 8 بالافتتاح غداً في الشارقة

علي معالي (أبوظبي)

تفتتح غداً النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026"، التي تنظّمها "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 65 فريقاً تمثل 16 دولة عربية، تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية.

يقام حفل الافتتاح على مسرح المجاز، بإمارة الشارقة، على أن تنطلق المنافسات رسمياً في اليوم التالي بألعاب المبارزة والقوس والسهم والكرة الطائرة وكرة السلة، يتضمن حفل الافتتاح تقديم النسخة الكاملة من الهوية السمعية الجديدة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بعنوان «سيدات العرب» للمرة الأولى، بصوت الفنان حسين الجسمي، وألحان فايز السعيد، وكلمات الشاعر الدكتور عبدالسلام الحمادي، تحت رعاية المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وبإشراف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الجهة المنظمة للدورة.

وتشهد هذه النسخة لأول مرة زيادة عدد الألعاب المشاركة إلى (9)، كما تم اعتماد الكرة الطائرة التي يشارك فيها 6 فرق تمثل 5 دول عربية، رسمياً من الاتحاد الدولي للعبة، ويشارك فيها: الإمارات، الكويت، سوريا، لبنان، والعراق، وتقام منافساتها على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، كما تُسجل النسخة الثامنة الحضور الأول لمنافسات التايكواندو يومي 10 و11 فبراير، بعد اعتماد منافساتها بتصنيف G1 الدولي من الاتحاد الدولي للتايكواندو، ما يمنح البطولة بُعداً فنياً وتنافسياً معترفاً به دولياً، بمشاركة 7 فرق تمثل 6 دول: الإمارات، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، والمغرب، وتُقام التدريبات والمباريات الرسمية في نادي خورفكان للمعاقين.

ويتواجد في هذه النسخة لأول مرة رياضة التجديف والتي تقام يومي 9 و10 فبراير، بمشاركة 7 فرق تمثل 7 دول: الإمارات، الكويت، السعودية، مصر، المغرب، تونس، والصومال، على شاطئ الحمرية.

وتُقام كرة السلة من 3 إلى 11 فبراير الجاري، بمشاركة 7 فرق من 6 دول؛ الإمارات، الكويت، البحرين، الأردن، العراق، وتونس، وتُجرى المباريات في نادي البطائح الثقافي الرياضي، وتُجرى منافسات المبارزة يومي 3 و4 فبراير، بمشاركة 7 فرق تمثل 6 دول؛ الإمارات، السعودية، البحرين، سوريا، الكويت، وعُمان، في 3 أسلحة: الإيبيه، الفلوريه، والسابر، وتُقام التدريبات والمنافسات الرسمية في مركز الطفل بالقرائن بالشارقة.

وتقام منافسات القوس والسهم 3 و4 فبراير بمشاركة 8 فرق تمثل 7 دول؛ الإمارات، الكويت، البحرين، ليبيا، العراق، فلسطين، وقطر، في لعبتي القوس المركّب والأولمبي، في نادي الحمرية، في حين تُقام منافسات الرماية بالمسدس الهوائي 6 فبراير، والبندقية الهوائية 10م 8 فبراير، بمشاركة 5 فرق من 5 دول؛ الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، وقطر، في نادي الذيد.

وفيما يخص "أم الألعاب" فتجرى منافساتها من 8 إلى 10 فبراير، بمشاركة 10 فرق من 9 دول؛ الإمارات، الكويت، السعودية، الأردن، ليبيا، مصر، العراق، فلسطين، وقطر، في نادي الثقة للمعاقين، باستثناء مُسابقتَي رمي المطرقة والقفز بالعصا في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، وتقام منافسات كرة الطاولة من 9 إلى 12 فبراير، بمشاركة 8 فرق تمثل 8 دول؛ الإمارات، الكويت، السعودية، ليبيا، مصر، لبنان، فلسطين، والمغرب، في مركز الطفل بالقرائن.