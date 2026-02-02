الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

54 لاعباً ولاعبة يمثّلون الإمارات في «غرب آسيا البارالمبية»

54 لاعباً ولاعبة يمثّلون الإمارات في «غرب آسيا البارالمبية»
2 فبراير 2026 12:34

دبي (الاتحاد)
غادرت بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة – مسقط 2026، والتي تُقام خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة تضم نخبة من رياضيي المنطقة.
وتشهد الدورة مشاركة نحو 600 رياضي ورياضية من مختلف دول غرب آسيا، يتنافسون في 9 رياضات بارالمبية، تشمل، ألعاب القوى، كرة السلة على الكراسي المتحركة، كرة الهدف، السباحة، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، رفعات القوة، البوتشيا، والدراجات الهوائية.
وتُقام البطولة تحت تنظيم وإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية العُمانية، والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، بما يعكس أهمية الحدث كأحد أبرز الاستحقاقات الرياضية القارية لأصحاب الهمم.
ويشارك وفد منتخباتنا الوطنية في الدورة ببعثة تضم 93 فرداً، من بينهم 54 لاعباً ولاعبة، في إطار الاستعداد والمنافسة على المراكز المتقدمة، وترسيخ الحضور الإماراتي المتميز في المحافل البارالمبية الإقليمية.
ويترأس البعثة ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مديراً للوفد المشارك، حيث يرافق المنتخبات الوطنية خلال المنافسات، دعماً لمسيرة أصحاب الهمم، وتحقيق أفضل النتائج في هذا الحدث القاري.

أخبار ذات صلة
أصحاب الهمم في قلب «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»
هيئة زايد لأصحاب الهمم: "التقييم الشامل" حجر الأساس في رحلة التمكين
دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
آخر الأخبار
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الرياضة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©