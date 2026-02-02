54 لاعباً ولاعبة يمثّلون الإمارات في «غرب آسيا البارالمبية»

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة – مسقط 2026، والتي تُقام خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة تضم نخبة من رياضيي المنطقة.

وتشهد الدورة مشاركة نحو 600 رياضي ورياضية من مختلف دول غرب آسيا، يتنافسون في 9 رياضات بارالمبية، تشمل، ألعاب القوى، كرة السلة على الكراسي المتحركة، كرة الهدف، السباحة، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، رفعات القوة، البوتشيا، والدراجات الهوائية.

وتُقام البطولة تحت تنظيم وإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية العُمانية، والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، بما يعكس أهمية الحدث كأحد أبرز الاستحقاقات الرياضية القارية لأصحاب الهمم.

ويشارك وفد منتخباتنا الوطنية في الدورة ببعثة تضم 93 فرداً، من بينهم 54 لاعباً ولاعبة، في إطار الاستعداد والمنافسة على المراكز المتقدمة، وترسيخ الحضور الإماراتي المتميز في المحافل البارالمبية الإقليمية.

ويترأس البعثة ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مديراً للوفد المشارك، حيث يرافق المنتخبات الوطنية خلال المنافسات، دعماً لمسيرة أصحاب الهمم، وتحقيق أفضل النتائج في هذا الحدث القاري.