«انكورا» يتوج بلقب دولية الإمارات المفتوحة للبولو

«انكورا» يتوج بلقب دولية الإمارات المفتوحة للبولو
2 فبراير 2026 19:01


أبوظبي (وام)
أحرز فريق أنكورا لامار لقب بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026، بعد فوزه على فريق غنتوت بنتيجة 10 مقابل 6.5 هدف، في المباراة النهائية على ملعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.
وحقق فريق الباشا المركز الثالث مستفيداً من فوزه على فريق أبوظبي بنتيجة 11 مقابل 8 أهداف ضمن منافسات البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 20 يناير الماضي إلى 1 فبراير الجاري برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت مشاركة 8 فرق.
توج الفائزين الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم، وسعيد حميد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور محمد سعيد الرقباني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالباسط الحمادي المدير التنفيذي للنادي، وبروس فينيسي مدير أول مجموعة كيزاد.
وأكد نادي غنتوت أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً، وتزامنت مع مراسم اليوم الختامي فعاليات متنوعة للعائلات والأطفال، مقدمة من مجموعة كيزاد، بالإضافة إلى عروض خيالة شرطة أبوظبي، وغيرها من الفقرات.

