المرض يبعد هاري كين عن تدريبات البايرن



ميونخ (د ب أ)



غاب النجم الإنجليزي هاري كين عن تدريبات فريقه بايرن ميونخ، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، اليوم الثلاثاء، بسبب المرض.

وأصدر بايرن بياناً مقتضباً بشأن كين بعد حصول اللاعبين على راحة أول أمس الأحد وأمس الاثنين، حيث يعاني حامل لقب بوندسليجا من عدم الفوز في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، حيث خسر 1 / 2 أمام أوجسبورج، قبل أن يتعادل 2 / 2 مع هامبورج.

ويتربع بايرن على قمة الترتيب بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، قبل مباراة الفريق البافاري يوم الأحد القادم ضد هوفنهايم، صاحب المركز الثالث، والذي يعتبر مفاجأة المسابقة هذا الموسم.

ويأمل بايرن أن يكون كين جاهزاً للمشاركة مع الفريق بحلول نهاية الأسبوع، حيث يتصدر قائد منتخب إنجلترا قائمة هدافي بوندسليجا هذا الموسم برصيد 22 هدفاً.