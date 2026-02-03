الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المرض يبعد هاري كين عن تدريبات البايرن

المرض يبعد هاري كين عن تدريبات البايرن
3 فبراير 2026 18:55

 
ميونخ (د ب أ)


غاب النجم الإنجليزي هاري كين عن تدريبات فريقه بايرن ميونخ، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، اليوم الثلاثاء، بسبب المرض.

أخبار ذات صلة
هاري كين يفشل في تحطيم رقم سواريز التاريخي
التوقعات تصدم عمالقة الليجا.. تعرّف على المرشح الأبرز للفوز بالأبطال

وأصدر بايرن بياناً مقتضباً بشأن كين بعد حصول اللاعبين على راحة أول أمس الأحد وأمس الاثنين، حيث يعاني حامل لقب بوندسليجا من عدم الفوز في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، حيث خسر 1 / 2 أمام أوجسبورج، قبل أن يتعادل 2 / 2 مع هامبورج.
ويتربع بايرن على قمة الترتيب بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، قبل مباراة الفريق البافاري يوم الأحد القادم ضد هوفنهايم، صاحب المركز الثالث، والذي يعتبر مفاجأة المسابقة هذا الموسم.
ويأمل بايرن أن يكون كين جاهزاً للمشاركة مع الفريق بحلول نهاية الأسبوع، حيث يتصدر قائد منتخب إنجلترا قائمة هدافي بوندسليجا هذا الموسم برصيد 22 هدفاً.

هاري كين
بايرن
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
البوندسليجا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©