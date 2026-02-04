«العين للشطرنج» يشارك في «ألعاب الماسترز أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

يشارك نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في منافسات ألعاب الماسترز – أبوظبي، التي تُقام في العاصمة أبوظبي، ضمن أجندة البطولات الرياضية الكبرى التي تحتضنها دولة الإمارات، تأكيداً على مكانتها المتقدمة على خريطة استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

ويمثّل النادي في هذه المشاركة اللاعب الدولي عبد الله مصبح الكعبي، الحاصل على تصنيف دولي 1552، والذي سبق له تمثيل نادي العين في عدد من المشاركات الخارجية، من أبرزها بطولة بيروت الدولية، إلى جانب بطولة العالم للهواة في صربيا التي أقيمت خلال شهر نوفمبر الماضي، وقدّم خلالها مستويات مميزة عكست تطور لاعبي النادي وحضورهم المتنامي على الساحة الدولية.

وأكد هشام علي الطاهر، الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن مشاركة النادي في ألعاب الماسترز أبوظبي تأتي ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان التواجد المستمر في البطولات الكبرى التي تُنظم داخل الدولة، بما يُسهم في صقل خبرات اللاعبين، ورفع مستوى التنافس والاحتكاك الدولي لديهم.

وأشار الطاهر إلى أن تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية العالمية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ويجسّد في الوقت ذاته المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية الدولية.