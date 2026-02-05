512 لاعباً في بطولة باريس جراند سلام للجودو والقرعة غداً



أبوظبي (الاتحاد)

تجرى بعد ظهر الغد عبر تقنية الفيديو قرعة بطولة باريس جراند سلام الكبرى للجودو 2026، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تقام في يومي السبت والأحد المقبلين بمشاركة 512 لاعباً ولاعبة من 81 دولة من بينها 6 دول عربية هي: الإمارات، مصر، والمغرب، وتونس، ولبنان وموريتانيا.

ووصلت بعثة منتخبنا إلى العاصمة الفرنسية باريس، قادمة من معسكرها الذي أقيم على مرحلتين في بلغاريا والنمسا، استعداداً للبطولة كأول مشاركة لمنتخبنا في موسم 2026، وذلك ضمن برنامج الإعداد للتأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028.

ويرأس بعثة منتخبنا الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، بجانب الجهاز الفني بقيادة المدرب فيكتور سيكتروف و7 لاعبين ولاعبه هم: إليزا ليتيف التي تشارك في منافسات وزن تحت 78 كجم، فيما ضمت قائمة المنتخب الأول المشارك سيمون قسطنطين الذي يشارك في «وزن 60 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم» وكريم عبداللطيف ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وعمر مراد «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان، «وزن تحت 90 كجم»، وعمرو معروف الذي يشارك في منافسات «وزن فوق 100 كجم».

وتكتسب بطولة باريس جراند سلام الحالية أهمية تنافسية بعد أن بدأ العد التنازلي لحصاد النقاط المؤهلة لدورة لوس أنجلوس 2028.