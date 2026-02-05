الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

512 لاعباً في بطولة باريس جراند سلام للجودو والقرعة غداً

512 لاعباً في بطولة باريس جراند سلام للجودو والقرعة غداً
5 فبراير 2026 14:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
تجرى بعد ظهر الغد عبر تقنية الفيديو قرعة بطولة باريس جراند سلام الكبرى للجودو 2026، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تقام في يومي السبت والأحد المقبلين بمشاركة 512 لاعباً ولاعبة من 81 دولة من بينها 6 دول عربية هي: الإمارات، مصر، والمغرب، وتونس، ولبنان وموريتانيا.
ووصلت بعثة منتخبنا إلى العاصمة الفرنسية باريس، قادمة من معسكرها الذي أقيم على مرحلتين في بلغاريا والنمسا، استعداداً للبطولة كأول مشاركة لمنتخبنا في موسم 2026، وذلك ضمن برنامج الإعداد للتأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028.
ويرأس بعثة منتخبنا الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، بجانب الجهاز الفني بقيادة المدرب فيكتور سيكتروف و7 لاعبين ولاعبه هم: إليزا ليتيف التي تشارك في منافسات وزن تحت 78 كجم، فيما ضمت قائمة المنتخب الأول المشارك سيمون قسطنطين الذي يشارك في «وزن 60 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم» وكريم عبداللطيف ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وعمر مراد «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان، «وزن تحت 90 كجم»، وعمرو معروف الذي يشارك في منافسات «وزن فوق 100 كجم».
وتكتسب بطولة باريس جراند سلام الحالية أهمية تنافسية بعد أن بدأ العد التنازلي لحصاد النقاط المؤهلة لدورة لوس أنجلوس 2028.

أخبار ذات صلة
4 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح «باريس جراند سلام»
8 لاعبين يمثّلون منتخب الجودو في «باريس جراند سلام»
الجودو
اتحاد الجودو
جراند سلام للجودو
باريس
آخر الأخبار
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©