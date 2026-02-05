تعادل مثير يحسم ديربي بر دبي بين النصر والوصل



معتصم عبدالله (دبي)

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة «ديربي بر دبي» التي جمعت النصر وضيفه الوصل، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، في افتتاح منافسات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي أدارها طاقم تحكيم روسي بقيادة الحكم الدولي سيرجي كاراسيف، وشهدت حضور الصربي ميلوش ميلوييفيتش، المدرب السابق للوصل، في مدرجات الملعب.

وحضر التعادل الثامن في تاريخ مواجهات «ديربي المحترفين»، ليواصل الفريقان حالة التكافؤ عبر 34 مواجهة، تساويا خلالها في عدد الانتصارات بواقع 13 فوزاً لكل منهما، مقابل 8 تعادلات، من بينها مباراة اليوم.

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة محافظاً على مركزه السادس في جدول الترتيب، فيما وصل الوصل إلى 26 نقطة وبقي في المركز الرابع.

وافتتح النصر التسجيل مبكراً في الدقيقة 7 عن طريق جوناتاس سانتوس، بعدما استغل رامون ميريز خطأ دفاعياً في صفوف الوصل، ليستخلص الكرة ويمررها إلى سانتوس الذي واجه الحارس محمد الوالي، واضعاً الكرة في الشباك بثقة.

وحاول الوصل إدراك التعادل عبر ضغط متواصل خلال الشوط الأول، إلا أن محاولاته لم تُترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بتقدم «العميد» بهدف من دون رد.

وفي الشوط الثاني، أعاد الوافد الجديد ميجيل بورخا الوصل إلى أجواء المباراة، بعد أن نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52 من رأسية متقنة، مستثمراً ركلة ركنية نفذها نيكولاس خيمينيز، مسجلاً بذلك هدفه الأول بقميص «الإمبراطور» في مباراته الرسمية الثانية.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء ضغطاً مكثفاً من النصر، خاصة في الربع ساعة الأخيرة، عقب تحسن الأداء الهجومي بدخول مهدي قايدي وكيفن أجودلو، حيث أضاع لاعبو «العميد» أكثر من فرصة محققة أمام المرمى. وفي المقابل، كاد الوصل أن يخطف هدف الفوز، بعدما ارتطمت تسديدة البديل بالاسيوس بعارضة مرمى الحارس أحمد شمبيه في الدقيقة 88، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.