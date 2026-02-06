بورجيني: «طواف الإمارات» للسيدات محطة مفصلية لبداية الموسم



أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدراجة الإيطالية إليزا لونجو بورجيني، حاملة لقب طواف الإمارات للسيدات، أن فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية قدّم أداءً قوياً في المرحلتين الأولى والثانية من النسخة الحالية للطواف، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الجوية، ولا سيما الرياح أثّرت على مجريات السباق من دون أن تُحدث انقسامات حاسمة داخل المجموعة الرئيسية.

وأوضحت بورجيني، في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في الطواف، أن اليوم الأول كان «مزدحماً وصعباً» بسبب الرياح، مشيرة إلى أن اتجاهها الخلفي ساهم في رفع وتيرة السباق، لكنه في المقابل حدّ من قدرة الفرق على تفكيك الصفوف، وأضافت أن الفريق شعر بحالة عامة جيدة، ونجح في تحقيق مركز ثانٍ وصفته بـ «الممتاز»، بفضل العمل الجماعي القوي والانطلاقة النهائية المنظمة، معربة عن فخرها بما قدمته زميلاتها.

وحول خطط الفريق في المراحل المقبلة، أكدت الدراجة الإيطالية أن الهدف يتمثل في مواصلة المحاولة وتحسين النتائج، مشددة على أهمية الاستمرارية والتركيز الذهني. وقالت إن أفضل أسلوب للتعامل مع سباقات المراحل هو خوض كل يوم على حدة، في ظل صعوبة التنبؤ بالنتائج النهائية، معتبرة أن بذل أقصى جهد ممكن يبقى العامل الحاسم في مثل هذه المنافسات.

وفيما يتعلق بالظروف المناخية، أشارت بورجيني إلى أن الطقس الدافئ في الإمارات يشكل تحدياً إضافياً للدراجين الأوروبيين غير المعتادين على درجات الحرارة المرتفعة في بداية الموسم، مؤكدة أن الترطيب الجيد والحفاظ على توازن السوائل عنصران أساسيان للحفاظ على المستوى البدني. وأضافت أن الفريق يتعامل مع هذه الظروف من خلال خطط واضحة ودعم فني مستمر لضمان الجاهزية.

وتطرقت بورجيني إلى المكانة المتنامية لطواف الإمارات على خريطة سباقات الدراجات العالمية، موضحة أن السباق شهد تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام خلال السنوات الأخيرة، وأصبح محطة رئيسية لانطلاق الموسم بالنسبة للعديد من الدراجين، وأكدت أن تنوع مراحله بين السرعات العالية، والرياح الجانبية، ومقاطع التسلق، يجعله فرصة مثالية للتحضير لمنافسات الربيع الكبرى.

وأضافت أن هذا التنوع يمنح الفرق فرصة مبكرة لاختبار جاهزيتها التكتيكية والبدنية، سواء على مستوى العمل الجماعي أو القدرة على التأقلم مع الظروف المتغيرة، بما يساعد الدراجين على بناء الإيقاع التنافسي قبل الدخول في سلسلة السباقات الأوروبية.

وبخصوص أهدافها خلال الموسم الحالي، أكدت بورجيني أن التركيز الأكبر سيكون على سباق جيرو دي إيطاليا للسيدات، إلى جانب طواف فرنسا وعدد من سباقات الكلاسيك، مشيرة إلى أن الفريق يطمح لتحقيق نتائج قوية في مختلف الاستحقاقات الكبرى، مع التشديد على أن البداية الجيدة تمنح دفعة معنوية مهمة، شرط الحفاظ على التركيز والاستمرارية.