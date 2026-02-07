الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سباق عرقوب السديرة يختتم غداً النسخة العاشرة من «السلم للدراجات الهوائية»

سباق عرقوب السديرة يختتم غداً النسخة العاشرة من «السلم للدراجات الهوائية»
7 فبراير 2026 16:49

دبي (وام)
برعاية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يُنظم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، يوم غدٍ الأحد سباق «عرقوب السديرة»، وهو السباق الختامي لمنافسات النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، والذي يُعد الأكبر من نوعه، حيث سيمتد من منطقة السمحة بأبوظبي، وصولاً إلى سيح السلم بدبي لمسافة 100 كلم.
وتأتي أهمية هذا السباق كونه يجسّد رحلة مهمة في تاريخنا الوطني الحافل، وهو اجتماع عرقوب السديرة الذي يجسد صفحة مضيئة في تاريخ الدولة، حيث سجّل الاجتماع جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، لتأسيس الاتحاد، حيث كان اجتماع الشيخ زايد والشيخ راشد، رحمهما الله، يوم 18 فبراير 1968 في عرقوب السديرة بين دبي وأبوظبي، يوماً مشهوداً، حيث شكّل هذا الاجتماع اللبنة الأساسية الصلبة التي أرسى على أساسها اتحاد الإمارات.
وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي ورئيس اللجنة المنظمة العليا، أن هذا السباق الختامي الذي تمّت إضافته تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يأتي بشكل مثالي ليختتم الدورة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، عبر إقامة سباق يعزّز الجهود التكاملية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز ونشر الرياضة، وذلك من خلال انطلاقة السباق من أبوظبي وصولاً إلى دبي، في رسالة تؤكد عمق الجهود المشتركة من أجل دعم أبناء المجتمع وتحفيزهم على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، والاستفادة من المسارات التي قامت الحكومة بتطويرها، بما يسمح حالياً بالانتقال بالدراجة من أبوظبي إلى دبي بكل سهولة ويسر.
وأضاف: «أن رياضة الدراجات الهوائية في الدولة تشهد أزهى فتراتها، حيث تتنوع السباقات وتشهد أجندة الفعاليات بطولات عديدة على مدار العام، في إطار من التكامل بين المؤسسات الرياضية والوطنية، بما يساهم في تطوير الرياضة والارتقاء بمستويات الدراجين الوطنيين والاحتفاء بمستوياتهم وإنجازاتهم».
واعتمدت اللجنة المنظمة العليا جوائز مالية تبلغ 700 ألف درهم، تُعد الأغلى في العالم لهذا النوع من سباقات الطريق للدراجات الهوائية المحلية، على أن يشمل السباق 4 فئات رئيسية، وهي: المحترفون ولاعبو الأندية الرجال والهواة الرجال، والمحترفات ولاعبات الأندية السيدات والهواة، على أن تشمل الجوائز المالية مكافآت بحسب الفئات العمرية أيضاً، وذلك لتشجيع جميع الدراجين على المشاركة من سن 18 عاماً، وصولاً لأكثر من 66 عاماً.
ويقام السباق بالتعاون مع جهات أبرزها وزارة الداخلية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى بقية الشركاء الاستراتيجيين، وهم: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.
ويأتي هذا السباق ليختتم موسماً حافلاً ضمن الموسم العاشر لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي انطلق في ديسمبر الماضي بإقامة سباق «الأمن والأمان» المخصص للدراجين الإماراتيين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وتلاه سباق «ديوان سموّ حاكم دبي»، الذي انطلق للعام الثاني على التوالي من عند ديوان سموّ حاكم دبي، وصولاً إلى محمية المرموم، بمشاركة ألمع الدراجين المحترفين، ثم سباق السيدات الذي أقيم في محمية المرموم بمشاركة عالمية، كما أقيم السباق الصحراوي للسيدات، والسباق الصحراوي العام للرجال المحترفين والهواة والسيدات.

