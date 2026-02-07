الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
الرياضة

إيبرل: تجديد عقد أوباميكانو أولوية لبايرن ميونيخ

إيبرل: تجديد عقد أوباميكانو أولوية لبايرن ميونيخ
7 فبراير 2026 19:37

ميونيخ (د أ)

قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لشؤون الرياضة، إن متصدر الدوري يضع تمديد عقد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو كأولوية عوضاً عن محاولة التعاقد مع الكرواتي الشاب لوكا فوسكوفويتش، المعار إلى هامبورج.
وأضاف إيبرل في حديث مع الصحفيين قبل مواجهة فريقه مع هوفنهايم بالدوري الألماني: «في البداية سنحاول ترتيب الأمور في الانتقالات داخل الفريق، ومن ثم سيكون لدينا خط دفاع عالي الجودة».
وتابع إيبرل: «هذا لا يعني أن فوسكوفيتش ليس لاعباً جيداً، أنه في الـ18 من عمره، وقدم موسماً جيداً للغاية، كما أنه ينتمي إلى توتنهام، بايرن لديه مدافعين جيدين للغاية، مثل جوناثان تاه وأوباميكانو وكيم مين جاي».
وأشار إيبرل إلى أن الكرواتي جوسيب ستانسيتش والياباني هيروكي إيتو يمكنهما أيضاً اللعب كمدافعين مثلما يجيدون اللعب في مركز الظهير.
وقال إيبرل عن فوسكوفيتش، الدولي الكرواتي: «لا يمكننا التعاقد مع كل لاعب جيد حينما يظن الناس أنه بإمكانه الانضمام إلى بايرن ميونخ». وظل تجديد عقد أوباميكانو أمراً معلقاً لعدة أشهر، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بنهاية الموسم الجاري، وكان يمكنه الرحيل مجاناً في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال إيبرل: «نحن قريبون من إنهاء الأمر ونتطلع إلى الإعلان عن الأمر في أقرب وقت».

بايرن ميونيخ
هوفنهايم
الدوري الألماني
