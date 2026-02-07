الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بـ «ثلاثية» سندرلاند

7 فبراير 2026 21:28

 
لندن (د ب أ)

واصل فريق أرسنال تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز جديد على ضيفه سندرلاند اليوم السبت، بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة، وهو الانتصار الرابع على التوالي في كل البطولات، والأول على ملعبه في الدوري منذ الخسارة 2 / 3 أمام مانشستر يونايتد يوم 25 يناير الماضي.
سجل الإسباني مارتن زوبيميندي هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 42، بينما أضاف البديل السويدي فيكتور جيوكيريس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 66، والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. ورفع أرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، والذي يلعب في الجولة نفسها غداً الأحد أمام حامل اللقب ليفربول.
أما سندرلاند، فلديه 36 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن برينتفورد الثامن والذي يلعب لاحقاً اليوم مع نيوكاسل.

