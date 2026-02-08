التجديف يسجل ظهوره الأول في «عربية السيدات» على شاطئ الحمرية

علي معالي (الشارقة)

تدشن رياضة التجديف مشوارها لأول مرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 على شاطئ الحمرية في إمارة الشارقة، في خطوة نوعية تُسجّل الظهور الرسمي الأول لهذه الرياضة ضمن برنامج الدورة في نسختها الثامنة، ويحتضن شاطئ الحمرية منافسات التجديف التي تنطلق غداً بسباقات الزوجي، على أن تختتم الثلاثاء بسباقات الفردي، وسط استعدادات تنظيمية وفنية مكثفة لضمان انطلاقة ناجحة لهذه الرياضة البحرية.

على الصعيد التنظيمي، عقدت اللجنة الفنية الاجتماع الفني لمسابقة التجديف في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور الأجهزة الفنية ولاعبات الأندية المشاركة، حيث جرى استعراض اللوائح والضوابط المنظمة للسباقات، والتأكيد على التزامها بلوائح الاتحاد الدولي للتجديف، بما يضمن سير المنافسات وفق أعلى معايير العدالة والسلامة والتنظيم، حيث يشارك في المنافسات التجديف 6 دول، وهي؛ الإمارات، الكويت، السعودية، مصر، المغرب وتونس.

من جانبها أكدت سارة باية جنان مدربة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، جاهزية فريقها للمنافسة، مشيرة إلى أن الفريق يضم نخبة من اللاعبات المتميزات، من بينهن شمسة سلطان الشرياني، فاطمة خلف السويدان، وشما يوسف الشامسي، مؤكدة أن التحضيرات البدنية والذهنية التي سبقت الدورة وضعت اللاعبات في أفضل حالاتهن الفنية لخوض المنافسات بثقة عالية.