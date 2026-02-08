الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

59 متسابقاً يشاركون في بطولة الفجيرة لصيد الكنعد

59 متسابقاً يشاركون في بطولة الفجيرة لصيد الكنعد
8 فبراير 2026 23:15


الفجيرة (وام)
شهدت بطولة الفجيرة لصيد الكنعد التي نظمتها جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك مشاركة 59 متسابقاً، في خطوة لتشجيع المنافسة، والتوعية بأهمية الاستغلال الأمثل للثروة السمكية.
وتهدف هذه البطولة التي تنظم في نسختها الأولى إلى تعزيز مفهوم الصيد بشكل إيجابي والطرق السليمة في الصيد، والعمل بروح الفريق، وإبرار المواهب الشابة في مهنة الصيد، وتشجيع فئة الشباب على المحافظة على الموروث الأصيل ومهنة الأجداد.
حضر البطولة ناصر اليماحي، مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومحمود حسن آل علي، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد من محبي هذه المهنة.
وتوزعت جوائز البطولة حول أكبر وزن لسمكة الكنعد، وحاز المركز الأول فريق سياف مارين بقيادة سعيد إبراهيم عبدالله بوزن 17 كيلوجراماً، والمركز الثاني يوسف سالم الزيودي بوزن 12.8 كيلوجرام، والمركز الثالث جمال محمد النقيب بوزن 9.8 كيلوجرام، وجائزة أجمل سمكة كنعد وفاز بها سعيد الزعابي، وجائزة أجمل فيديو تصويري للبطولة وفاز بها راشد خلفان الطنيجي.

أخبار ذات صلة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
نجل ولي عهد الفجيرة يتوج أبطال كأس العرب للتايكواندو بالفجيرة
الكنعد
صيد الكنعد
الفجيرة
صيد الأسماك
آخر الأخبار
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©