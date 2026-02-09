الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سباليتي بعد التعادل الدرامي مع لاتسيو: الشخصية تصنع الفارق

سباليتي بعد التعادل الدرامي مع لاتسيو: الشخصية تصنع الفارق
9 فبراير 2026 12:28

روما (د ب أ)
تباين رد فعل لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس ولاعبه الفرنسي بيير كاولولو، عقب التعادل الدرامي أمام لاتسيو بهدفين في الدوري الإيطالي. ورغم أن هدف التعادل جاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بوساطة بيير كاولولو نفسه، فإن رؤية المدرب للمباراة ركّزت على الجوانب المعنوية والتكتيكية، بينما طغى شعور ضياع الفوز على تصريحات صاحب الهدف القاتل.
وبدأ سباليتي حديثه بنبرة فخر واضحة تجاه رد فعل فريقه، حيث قال: «لقد قدم الأولاد مباراة رائعة، وقلبوا نتيجة صعبة للغاية، وبذلوا قصارى جهدهم». ويرى سباليتي أن القيمة الحقيقية للمباراة تكمن في القدرة على الحفاظ على الهدوء والوضوح الذهني عندما تشتد الصعوبات، مؤكداً أن الفارق في كرة القدم يصنعه من يمتلك الشخصية ولا يستسلم للارتباك. ونقل الموقع الرسمي ليوفنتوس عن سباليتي قوله: «الفائز هو من يتوقع ما سيحدث، لا يمكنك النظر فقط إلى التمريرة الأولى، بل يجب أن تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك».
وفي المقابل، لم تكن فرحة الهدف القاتل كافية لمحو مرارة التعادل لدى المدافع الفرنسي كاولولو، الذي قال: «أنا محبط لأننا بذلنا الكثير من الجهد لمحاولة تحقيق هذا الفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك». وأشار كاولولو إلى أن الفريق سيطر وصنع العديد من الفرص في وقت مبكر من اللقاء، وهو ما جعل النتيجة النهائية تبدو غير مرضية بالنسبة له، مختتماً حديثه بضرورة التعلم من هذا الدرس والتركيز على المباراة القادمة بقوله «لم نسمح لرؤوسنا بالانخفاض وبقينا في قمة تركيزنا طوال المباراة، وهذا ما يجعل الأمر أكثر إحباطاً.. نحن بحاجة لأن نكون أكثر حسماً».

أخبار ذات صلة
برشلونة «محلي الصنع» الأفضل في أوروبا على أرضه
بالادينو: أستمتع بالمباريات المفتوحة أمام يوفنتوس
لوتشيانو سباليتي
يوفنتوس
لاتسيو
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©