الرياضة

ليفاندوفسكي.. حكاية 15 عاماً من التاريخ في الدوريات الأوروبية

ليفاندوفسكي.. حكاية 15 عاماً من التاريخ في الدوريات الأوروبية
9 فبراير 2026 13:00

معتز الشامي (أبوظبي)
انضم روبرت ليفاندوفسكي إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في نادي الهدافين المتميزين. ففي سن السابعة والثلاثين، يواصل المهاجم البولندي تقديم أداء رائع مع برشلونة.
وأظهر ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة الأخيرة أمام مايوركا في الدوري الإسباني، أنه ما زال يعرف كيف يهز الشباك، حيث افتتح التسجيل للبارسا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق بثلاثية دون رد.
وسجّل اللاعب البولندي الدولي 42 هدفاً مع برشلونة في جميع المسابقات الموسم الماضي، وهو أفضل رصيد له في كرة القدم الإسبانية، ووصل إلى 13 هدفاً هذا الموسم. 
وأصبح ثالث لاعب فقط (بعد ميسي ورونالدو) في القرن الـ21 يسجل 10 أهداف أو أكثر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا على مدار 15 موسماً متتالياً. حقق ميسي سلسلة من 15 موسماً متتالياً، بينما حقق رونالدو، سلسلة من 16 موسماً.
وبدأت مسيرة ليفاندوفسكي في موسم 2011-2012 عندما كان يلعب مع بروسيا دورتموند. ومنذ ذلك الحين، ظل مصدراً موثوقاً للأهداف لبايرن ميونيخ وبرشلونة. 
أما عن أفضل خمسة هدّافين في تاريخ الدوريات الأوروبية، فدخل اللاعب البولندي الدولي القائمة بعد هدفه أمام مايوركا تاريخياً، حيث رفع لاعب برشلونة رصيده إلى 423 هدفاً في مسيرته الكروية، معادلاً بذلك رقم اليوغوسلافي ستيبان بوبيك، وحقق اللاعب السابق هذا الرقم القياسي بين عامي 1942 و1958.
ويتصدر جوزيف بيكان قائمة الهدافين برصيد 518 هدفاً، يليه فيرينك بوشكاش برصيد 516 هدفاً. هذان اللاعبان هما الوحيدان حالياً اللذان تجاوزا حاجز الـ 500 هدف. يليهما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وعلى الجانب الآخر وخلال 3 مواسم ونصف فقط، سجل ليفاندوفسكي 114 هدفاً مع برشلونة، وبهذا الرصيد، يدخل النجم البولندي قائمة أفضل 15 هدافاً في تاريخ النادي، متساوياً مع ستانيزلاو باسورا، الذي لعب لبرشلونة بين عامي 1946 و1958.
وبهذا المجموع، يتجاوز لاعبين بارزين آخرين في البلوجرانا مثل نيمار ولويس إنريكي، وغيرهم في قائمة الهدافين التاريخيين.

