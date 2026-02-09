المرزوقي بطلاً لـ «دولية الشارقة الـ26» لقفز الحواجز

الشارقة (وام)

توج الفارس الأولمبي الشاب عمر عبدالعزيز المرزوقي على صهوة الجواد "شاكو باي" لإسطبلات الشراع بلقب جائزة الشارقة "لونجين" الكبرى لبطولة الشارقة الدولية (26) لقفز الحواجز، في ختام منافسات الحدث الدولي الذي استمر ثلاثة أيام على ميادين مركز الشارقة للفروسية، متضمناً البطولة الرئيسة من فئة الثلاث نجوم، ونهائي خيول القفز الصغيرة، وجولات تأهيلية لفرسان المراحل السنية لدول المجموعة الإقليمية السابعة.

وشهدت منافسة الجائزة الكبرى، التي صُمم مسارها بارتفاع حواجز بلغ 155 سم صراعاً فنياً عالياً بمشاركة 42 فارساً وفارسة، نجح ستة منهم فقط في إكمال الجولة الرئيسة دون أخطاء، تألق المرزوقي بزمن قدره 47.48 ثانية، وحل ثانياً الفارس البلجيكي كونستانت فان بيشن بصحبة الفرس "يوناكي دو بورنيفال زد"، بينما نال الفارس عبدالله حميد المهيري بالمركز الثالث.

وتوج الفائزين بالألقاب والمراكز المتقدمة سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق ومدير البطولة، ونجيب كيوان، المدير الإقليمي لشركة "لونجين" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا راعية كأس البطولة.

وعلى صعيد منافسات الفئات الأخرى، هيمنت خيول إسطبلات الشراع ونادي الشارقة على نهائيات الخيول الصغيرة لدول المجموعة الإقليمية السابعة، حيث توج الفارس الناشئ مبخوت عويضة الكربي بلقب نهائي الخيول عمر 6 سنوات على صهوة "إس إس بينا كولادا" خلال 55.09 ثانية، تلاه حميد عبدالله المهيري وحلت الأوكرانية أنستاسيا يرشوفا ثالثة.

وفي نهائي الخيول عمر 7 سنوات، انفردت الفرس "أورايا بيلو جيه سي بي" بقيادة الفارس السوري محمد مغيث الشهاب بالأداء النظيف دون خطأ لتتوج بطلة لهذه الفئة مسجلة 56.76 ثانية، وجاء الفارس محمد أحمد العويس ثانياً والفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي ثالثاً.